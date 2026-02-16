بعلامة "NOR11"... ابنة كيم كارداشيان تدخل عالم الموضة

تستعد ، ابنة نجمة ونجم الراب كانييه ، لإطلاق علامتها التجارية الخاصة بالمجوهرات والملابس تحت اسم NOR11.



ووفق موقع "ذا صن"، قامت كيم كارداشيان بتسجيل علامة ابنتها رسميًا لدى والعلامات التجارية في ، حيث تقدَّمت بثلاثة طلبات تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك:



الملابس الجاهزة مثل: الفساتين، الأحذية، القبعات، والجوارب.

الساعات والمجوهرات مثل: الأساور، القلائد، الأقراط، والخواتم.

الحقائب بمختلف أنواعها، بما في ذلك حقائب اليد، المحافظ، وحقائب مستحضرات التجميل.