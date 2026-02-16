تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بعلامة "NOR11"... ابنة كيم كارداشيان تدخل عالم الموضة
Lebanon 24
16-02-2026
|
10:53
تستعد
نورث ويست
، ابنة نجمة
تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
ونجم الراب كانييه
ويست
، لإطلاق علامتها التجارية الخاصة بالمجوهرات والملابس تحت اسم NOR11.
ووفق موقع "ذا صن"، قامت كيم كارداشيان بتسجيل علامة ابنتها رسميًا لدى
مكتب براءات الاختراع
والعلامات التجارية في
الولايات المتحدة
، حيث تقدَّمت بثلاثة طلبات تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك:
الملابس الجاهزة مثل: الفساتين، الأحذية، القبعات، والجوارب.
الساعات والمجوهرات مثل: الأساور، القلائد، الأقراط، والخواتم.
الحقائب بمختلف أنواعها، بما في ذلك حقائب اليد، المحافظ، وحقائب مستحضرات التجميل.
