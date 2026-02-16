تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بعلامة "NOR11"... ابنة كيم كارداشيان تدخل عالم الموضة

Lebanon 24
16-02-2026 | 10:53
A-
A+
بعلامة NOR11... ابنة كيم كارداشيان تدخل عالم الموضة
بعلامة NOR11... ابنة كيم كارداشيان تدخل عالم الموضة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ونجم الراب كانييه ويست، لإطلاق علامتها التجارية الخاصة بالمجوهرات والملابس تحت اسم NOR11.

ووفق موقع "ذا صن"، قامت كيم كارداشيان بتسجيل علامة ابنتها رسميًا لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، حيث تقدَّمت بثلاثة طلبات تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك: 

الملابس الجاهزة مثل: الفساتين، الأحذية، القبعات، والجوارب.
الساعات والمجوهرات مثل: الأساور، القلائد، الأقراط، والخواتم.
الحقائب بمختلف أنواعها، بما في ذلك حقائب اليد، المحافظ، وحقائب مستحضرات التجميل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليس كل ما هو رائج يناسبك… كيف تبنين أسلوبك الخاص في عالم الموضة؟
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. حساب ابنة كيم كارداشيان يُحذف من "إنستغرام"!
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "جاد" في مؤتمر عن "سوء استعمال الادوية في عالم الادمان"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تدخل عالم الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات مع Xcode الجديد
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب براءات الاختراع

الولايات المتحدة

تلفزيون الواقع

كيم كارداشيان

نورث ويست

كيم كار

الملا

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2026-02-16
Lebanon24
07:39 | 2026-02-16
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16
Lebanon24
04:23 | 2026-02-16
Lebanon24
03:37 | 2026-02-16
Lebanon24
02:00 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24