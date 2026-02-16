ياسمينا زيتون تغني في السيارة بعفوية وبإحساس

نشرت مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيه داخل سيارة وهي تطل بإطلالة طبيعية وبسيطة، ما لاقى تفاعلاً واسعاً من متابعيها على .وبدت زيتون في الفيديو بكامل أناقتها، حيث اعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر منسدلة، ما أبرز ملامحها الهادئة. وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل اللقطات، مشيدين بعفويتها وجمال إطلالتها اليومية.وتحرص ياسمينا زيتون على مشاركة متابعيها تفاصيل من حياتها اليومية عبر منصات التواصل، سواء من نشاطاتها المهنية أو لحظاتها الخاصة، الأمر الذي يساهم في تعزيز تواصلها الدائم مع جمهورها.