تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

ياسمينا زيتون تغني في السيارة بعفوية وبإحساس

Lebanon 24
16-02-2026 | 23:00
A-
A+
ياسمينا زيتون تغني في السيارة بعفوية وبإحساس
ياسمينا زيتون تغني في السيارة بعفوية وبإحساس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت ياسمينا زيتون مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيه داخل سيارة وهي تطل بإطلالة طبيعية وبسيطة، ما لاقى تفاعلاً واسعاً من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت زيتون في الفيديو بكامل أناقتها، حيث اعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر منسدلة، ما أبرز ملامحها الهادئة. وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل اللقطات، مشيدين بعفويتها وجمال إطلالتها اليومية.

وتحرص ياسمينا زيتون على مشاركة متابعيها تفاصيل من حياتها اليومية عبر منصات التواصل، سواء من نشاطاتها المهنية أو لحظاتها الخاصة، الأمر الذي يساهم في تعزيز تواصلها الدائم مع جمهورها.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلالة عفوية لياسمين صبري داخل السيارة تشعل تفاعل المتابعين
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تواجه ياسمينا زيتون فقدان الحب والأصدقاء؟
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على سيارتين في زيتون أبي سمراء (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني مهنا: "شيرين عبد الوهاب مينفعش تغني غير شعبي"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

مواقع التواصل الاجتماعي

ياسمينا زيتون

ستوري

هنية

الست

توري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
02:03 | 2026-02-17
Lebanon24
15:22 | 2026-02-16
Lebanon24
12:12 | 2026-02-16
Lebanon24
10:53 | 2026-02-16
Lebanon24
08:48 | 2026-02-16
Lebanon24
07:39 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24