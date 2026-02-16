كندة حنا تشجع على السلام الداخلي والتسامح خلال الصوم الكبير

نشرت الممثلة عبر حسابها على إنستغرام رسالة مؤثرة بمناسبة ، دعت فيها إلى الصوم عن المشاعر السلبية مثل الغضب والخوف واليأس والكذب والكراهية، والعيش بالقيم الإيجابية كالصدق والصبر والشجاعة والمحبة. وأكدت كندة أن الصوم ليس فقط عن الامتناع عن الطعام، بل هو تدريب روحي للنقاء الداخلي والسلام، متمنيةً صوماً مباركاً للجميع.كما أضافت اقتباساً معبراً: "حيث يكون كنزك، هناك أيضاً يكون قلبك"، في إشارة إلى أهمية التركيز على القيم الروحية خلال هذه الفترة.