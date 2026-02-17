تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
بسبب مسلسلها الجديد.. فنانة شهيرة تُصاب بالإكتئاب!
Lebanon 24
17-02-2026
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الاتهامات التي طاولت بطلات مسلسل الجديد بالترويج للطلاق من خلال المسلسل والتحريض عليه، قالت الفنانة
مي سليم
في تصريحات على هامش كواليس تصوير المسلسل: ""روج أسود" لا يسعى أبداً للتحريض على الطلاق، بل هو عرض لقصص حقيقية من محاكم الأسرة تسلّط الضوء على المعاناة النفسية والاجتماعية التي تمر بها بعض
النساء في
حياتهن الزوجية. هو مسلسل اجتماعي يعرض الواقع بكل تفاصيله ويعكس هموم الناس".
وكشفت مي عن إصابتها بالاكتئاب بسبب المسلسل، قائلةً: "الشخصية أخذت مني الكثير من الطاقة النفسية، وشعرت بحالة من الاكتئاب بعد التصوير، وكان الجو الهادئ
في المنزل
غير معتاد على أسرتي بسبب تأثري بالدراما التي جسّدتها. ورغم ذلك، لم أشعر بالحاجة الى علاج نفسي، فالشخصية قد تعكس معاناة حقيقية يتعرض لها الكثيرون في الحياة اليومية".
وتدور أحداث مسلسل "روج أسود" في إطار اجتماعي إنساني، حيث يتناول مجموعة من القصص المستوحاة من وقائع حقيقية لنساء يواجهن أزمات ومشكلات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة توقف تصوير مسلسلها الرمضاني.. إليكم السبب
Lebanon 24
فنانة شهيرة توقف تصوير مسلسلها الرمضاني.. إليكم السبب
17/02/2026 17:42:13
17/02/2026 17:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أزمة نفسية.. فنانة شهيرة تُصاب بمرض العصب السابع في وجهها (فيديو)
Lebanon 24
بسبب أزمة نفسية.. فنانة شهيرة تُصاب بمرض العصب السابع في وجهها (فيديو)
17/02/2026 17:42:13
17/02/2026 17:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... فنان عربيّ شهير يُصاب بوعكة صحيّة مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
من جديد... فنان عربيّ شهير يُصاب بوعكة صحيّة مفاجئة (صورة)
17/02/2026 17:42:13
17/02/2026 17:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
17/02/2026 17:42:13
17/02/2026 17:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في المنزل
النساء في
مي سليم
جو ال
بالدر
ساني
راما
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف يسرق "الإرهاق العاطفي" نضارة وجهكِ ويُعجّل التجاعيد؟
Lebanon 24
كيف يسرق "الإرهاق العاطفي" نضارة وجهكِ ويُعجّل التجاعيد؟
09:25 | 2026-02-17
17/02/2026 09:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رمضان...5 منتجات أساسية لترطيب البشرة
Lebanon 24
خلال رمضان...5 منتجات أساسية لترطيب البشرة
07:25 | 2026-02-17
17/02/2026 07:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات.. زوج نسرين طافش يحتفل بعيد ميلادها بطريقة رومانسية جداً (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات.. زوج نسرين طافش يحتفل بعيد ميلادها بطريقة رومانسية جداً (فيديو)
02:03 | 2026-02-17
17/02/2026 02:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمينا زيتون تغني في السيارة بعفوية وبإحساس
Lebanon 24
ياسمينا زيتون تغني في السيارة بعفوية وبإحساس
23:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كندة حنا تشجع على السلام الداخلي والتسامح خلال الصوم الكبير
Lebanon 24
كندة حنا تشجع على السلام الداخلي والتسامح خلال الصوم الكبير
15:22 | 2026-02-16
16/02/2026 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
16:08 | 2026-02-16
16/02/2026 04:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
15:05 | 2026-02-16
16/02/2026 03:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:25 | 2026-02-17
كيف يسرق "الإرهاق العاطفي" نضارة وجهكِ ويُعجّل التجاعيد؟
07:25 | 2026-02-17
خلال رمضان...5 منتجات أساسية لترطيب البشرة
02:03 | 2026-02-17
تكبره بـ 10 سنوات.. زوج نسرين طافش يحتفل بعيد ميلادها بطريقة رومانسية جداً (فيديو)
23:00 | 2026-02-16
ياسمينا زيتون تغني في السيارة بعفوية وبإحساس
15:22 | 2026-02-16
كندة حنا تشجع على السلام الداخلي والتسامح خلال الصوم الكبير
12:12 | 2026-02-16
ورد الخال تشارك متابعيها لحظة هادئة قبل الإقلاع
فيديو
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
17/02/2026 17:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
03:39 | 2026-02-17
17/02/2026 17:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 17:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24