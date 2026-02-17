تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

بسبب مسلسلها الجديد.. فنانة شهيرة تُصاب بالإكتئاب!

Lebanon 24
17-02-2026 | 04:23
بسبب مسلسلها الجديد.. فنانة شهيرة تُصاب بالإكتئاب!
بسبب مسلسلها الجديد.. فنانة شهيرة تُصاب بالإكتئاب! photos 0
بعد الاتهامات التي طاولت بطلات مسلسل الجديد بالترويج للطلاق من خلال المسلسل والتحريض عليه، قالت الفنانة مي سليم في تصريحات على هامش كواليس تصوير المسلسل: ""روج أسود" لا يسعى أبداً للتحريض على الطلاق، بل هو عرض لقصص حقيقية من محاكم الأسرة تسلّط الضوء على المعاناة النفسية والاجتماعية التي تمر بها بعض النساء في حياتهن الزوجية. هو مسلسل اجتماعي يعرض الواقع بكل تفاصيله ويعكس هموم الناس".

وكشفت مي عن إصابتها بالاكتئاب بسبب المسلسل، قائلةً: "الشخصية أخذت مني الكثير من الطاقة النفسية، وشعرت بحالة من الاكتئاب بعد التصوير، وكان الجو الهادئ في المنزل غير معتاد على أسرتي بسبب تأثري بالدراما التي جسّدتها. ورغم ذلك، لم أشعر بالحاجة الى علاج نفسي، فالشخصية قد تعكس معاناة حقيقية يتعرض لها الكثيرون في الحياة اليومية".

وتدور أحداث مسلسل "روج أسود" في إطار اجتماعي إنساني، حيث يتناول مجموعة من القصص المستوحاة من وقائع حقيقية لنساء يواجهن أزمات ومشكلات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24