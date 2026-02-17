تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

كيف يسرق "الإرهاق العاطفي" نضارة وجهكِ ويُعجّل التجاعيد؟

Lebanon 24
17-02-2026 | 09:25
A-
A+
كيف يسرق الإرهاق العاطفي نضارة وجهكِ ويُعجّل التجاعيد؟
كيف يسرق الإرهاق العاطفي نضارة وجهكِ ويُعجّل التجاعيد؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إلكشفت تقارير طبية حديثة عن وجود علاقة طردية وثيقة بين الإرهاق العاطفي والنفسي وبين سرعة ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، مؤكدة أن الضغوط النفسية المستمرة لا ترهق العقل فحسب، بل تترك آثاراً مدمرة على المظهر الخارجي.

أوضحت الدراسات أن الجسم عند التعرض للإجهاد العاطفي المستمر يفرز مستويات عالية من هرمون "الكورتيزول"، المعروف بهرمون التوتر. هذا الهرمون يؤدي بدوره إلى تكسير بروتينات "الكولاجين" و"الإيلاستين" المسؤولين عن مرونة الجلد ونضارته، مما يتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة وفقدان البشرة لحيويتها.

ولا يقتصر تأثير الإرهاق العاطفي على التجاعيد فقط، بل يمتد ليشمل شحوب الوجه، وظهور الهالات السوداء حول العينين، وجفاف الجلد الحاد. كما يساهم التوتر في إبطاء عملية تجدد الخلايا، مما يجعل البشرة تبدو أكبر سناً وأقل قدرة على التعافي من العوامل البيئية الضارة.

شدد الخبراء على ضرورة الموازنة بين العناية الخارجية بالبشرة والاهتمام بالصحة النفسية، معتبرين أن "الراحة العاطفية" هي الخط الدفاعي الأول للحفاظ على الشباب الدائم، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة تمارين الاسترخاء.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف تتخلصين من البقع الداكنة وتستعيدين نضارة بشرتك؟
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تجاعيد الوجه قد تكشف خطر الخرف قبل ظهورك
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جمال نابع من الداخل.. كيف يصنع الذكاء العاطفي إشراق المرأة؟
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نقمة على "زعيم": مواقفك تضرنا
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

خط الدفاع

الكورة

العين

إيلا

كولا

مارس

روتي

ستين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:43 | 2026-02-17
Lebanon24
07:25 | 2026-02-17
Lebanon24
04:23 | 2026-02-17
Lebanon24
02:03 | 2026-02-17
Lebanon24
23:00 | 2026-02-16
Lebanon24
15:22 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24