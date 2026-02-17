كيف يسرق "الإرهاق العاطفي" نضارة وجهكِ ويُعجّل التجاعيد؟

إلكشفت تقارير طبية حديثة عن وجود علاقة طردية وثيقة بين الإرهاق العاطفي والنفسي وبين سرعة ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، مؤكدة أن الضغوط النفسية المستمرة لا ترهق العقل فحسب، بل تترك آثاراً مدمرة على المظهر الخارجي.



أوضحت الدراسات أن الجسم عند التعرض للإجهاد العاطفي المستمر يفرز مستويات عالية من هرمون "الكورتيزول"، المعروف بهرمون التوتر. هذا الهرمون يؤدي بدوره إلى تكسير بروتينات "الكولاجين" و"الإيلاستين" المسؤولين عن مرونة الجلد ونضارته، مما يتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة وفقدان البشرة لحيويتها.



ولا يقتصر تأثير الإرهاق العاطفي على التجاعيد فقط، بل يمتد ليشمل شحوب الوجه، وظهور الهالات السوداء حول العينين، وجفاف الجلد الحاد. كما يساهم التوتر في إبطاء عملية تجدد الخلايا، مما يجعل البشرة تبدو أكبر سناً وأقل قدرة على التعافي من العوامل البيئية الضارة.



شدد الخبراء على ضرورة الموازنة بين العناية الخارجية بالبشرة والاهتمام بالصحة النفسية، معتبرين أن "الراحة العاطفية" هي الخط الدفاعي الأول للحفاظ على الشباب الدائم، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة تمارين الاسترخاء.







