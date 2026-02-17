تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
وداعاً للشعر الخشن.. خلطات منزلية تمنحكِ نعومة الحرير ولمعاناً صحياً
Lebanon 24
17-02-2026
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبحث الكثير من النساء عن الحل الأمثل لعلاج خشونة الشعر وتلفه، بعيداً عن المستحضرات الكيميائية الباهظة. وكشفت تقارير مختصة بالعناية بالجمال عن مجموعة من الوصفات المنزلية الطبيعية التي أثبتت فاعلية فائقة في تحويل الشعر الخشن والمجعد إلى شعر ناعم، صحي، وسهل التصفيف.
تعد الزيوت الطبيعية، مثل زيت
الزيتون
وزيت جوز
الهند
، من الركائز الأساسية لترطيب بصيلات الشعر من الجذور. وعند مزجها مع العسل الطبيعي، تعمل هذه الخلطة كمضاد للأكسدة ومرطب عميق يحبس الرطوبة داخل خصلات الشعر، مما يقضي على الجفاف والتقصف ويمنح الشعر ملمساً حريرياً.
أثبت الأفوكادو قدرة مذهلة على تغذية الشعر نظراً لغناه بالدهون الصحية والفيتامينات. وبخلطه مع الزبادي، يتكون قناع (ماسك) غني بالبروتينات التي تعمل على ترميم الشعر التالف وتنعيم ملمسه الخشن، مما يقلل من "النفشة" ويمنحه لمعاناً طبيعياً يخطف الأنظار.
يشدد خبراء التجميل على ضرورة الاستمرار في تطبيق هذه الخلطات مرة أو مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج مستدامة. كما يُنصح بتجنب غسل الشعر بالماء الساخن جداً والتقليل من استخدام أدوات التصفيف الحرارية التي تساهم في زيادة جفاف الشعر وخشونته.
متفرقات
المرأة
الزيتون
الأفوكا
الهند
ساسي
روتي
ماسك
بادي
