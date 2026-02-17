تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

وداعاً للشعر الخشن.. خلطات منزلية تمنحكِ نعومة الحرير ولمعاناً صحياً

Lebanon 24
17-02-2026 | 10:43
A-
A+
وداعاً للشعر الخشن.. خلطات منزلية تمنحكِ نعومة الحرير ولمعاناً صحياً
وداعاً للشعر الخشن.. خلطات منزلية تمنحكِ نعومة الحرير ولمعاناً صحياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تبحث الكثير من النساء عن الحل الأمثل لعلاج خشونة الشعر وتلفه، بعيداً عن المستحضرات الكيميائية الباهظة. وكشفت تقارير مختصة بالعناية بالجمال عن مجموعة من الوصفات المنزلية الطبيعية التي أثبتت فاعلية فائقة في تحويل الشعر الخشن والمجعد إلى شعر ناعم، صحي، وسهل التصفيف.

تعد الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند، من الركائز الأساسية لترطيب بصيلات الشعر من الجذور. وعند مزجها مع العسل الطبيعي، تعمل هذه الخلطة كمضاد للأكسدة ومرطب عميق يحبس الرطوبة داخل خصلات الشعر، مما يقضي على الجفاف والتقصف ويمنح الشعر ملمساً حريرياً.

أثبت الأفوكادو قدرة مذهلة على تغذية الشعر نظراً لغناه بالدهون الصحية والفيتامينات. وبخلطه مع الزبادي، يتكون قناع (ماسك) غني بالبروتينات التي تعمل على ترميم الشعر التالف وتنعيم ملمسه الخشن، مما يقلل من "النفشة" ويمنحه لمعاناً طبيعياً يخطف الأنظار.

يشدد خبراء التجميل على ضرورة الاستمرار في تطبيق هذه الخلطات مرة أو مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج مستدامة. كما يُنصح بتجنب غسل الشعر بالماء الساخن جداً والتقليل من استخدام أدوات التصفيف الحرارية التي تساهم في زيادة جفاف الشعر وخشونته.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحفاظ على لمعان الشعر يبدأ باختيار الزيت الصحيح
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً لتساقط الشعر… وصفات تعيد الكثافة خلال أسابيع
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لحماية الشعر من "جفاف الشتاء".. 6 خطوات لاستعادة اللمعان والنعومة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الوسادة التي تنامين عليها.. سرّ خفي لنضارة بشرتكِ ولمعان شعركِ
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الزيتون

الأفوكا

الهند

ساسي

روتي

ماسك

بادي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-02-17
Lebanon24
07:25 | 2026-02-17
Lebanon24
04:23 | 2026-02-17
Lebanon24
02:03 | 2026-02-17
Lebanon24
23:00 | 2026-02-16
Lebanon24
15:22 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24