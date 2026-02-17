تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

متفرقات

"شاي الأنوثة".. هل تصبح رائحة جسدك كالياسمين بمجرد شربه؟

Lebanon 24
17-02-2026 | 16:00
شاي الأنوثة.. هل تصبح رائحة جسدك كالياسمين بمجرد شربه؟
شاي الأنوثة.. هل تصبح رائحة جسدك كالياسمين بمجرد شربه؟ photos 0
أحدثت موجة جديدة من النصائح الجمالية ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى "شاي الأنوثة"، وهو مشروب طبيعي يعتمد بشكل أساسي على زهور الياسمين والورد المجفف وبعض الأعشاب العطرية.
 
ويروج ناشطو المحتوى الجمالي لهذا المشروب بوصفه حلاً سحرياً لا يقتصر فقط على تحسين الحالة المزاجية، بل يتعدى ذلك ليعد بمنح الجسد رائحة عطرية طبيعية تنبعث من المسام، مما يغني عن استخدام العطور الكيميائية القوية في بعض الأحيان.

وتعتمد فكرة هذا المشروب على خصائص المكونات العشبية التي تعمل على تطهير الجسم من السموم وتحسين عملية الهضم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نضارة البشرة ورائحة العرق.
 
ويؤكد المتابعون أن تناول هذا الشاي بانتظام يساهم في توازن الهرمونات وتقليل التوتر، مما يضفي مسحة من الهدوء والجمال الطبيعي على المظهر العام. وقد تسابقت الفتيات والسيدات لمشاركة تجاربهن الخاصة مع هذا المشروب، مما جعله "الترند" الأكثر تداولاً في عالم العناية بالذات مؤخراً.

ورغم الإقبال الكبير، ينصح خبراء الصحة دائماً بضرورة التأكد من جودة الأعشاب المستخدمة وعدم الإفراط في تناول أي مشروبات عشبية دون وعي، معتبرين أن "شاي الأنوثة" يظل خياراً لطيفاً لمن يبحثن عن الرقي في روتينهن اليومي.
 
ويبدو أن العودة إلى الطبيعة واستخلاص أسرار الجمال من الزهور والبتلات بات التوجه الأبرز في عام 2026، حيث تبحث المرأة العصرية عن الجمال الذي يبدأ من الداخل لينعكس إشراقاً على الخارج.



