تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

مزيج للترطيب والإشراق.. هكذا يحول فيتامين C وجهكِ إلى لوحة فنية

Lebanon 24
17-02-2026 | 23:00
A-
A+
مزيج للترطيب والإشراق.. هكذا يحول فيتامين C وجهكِ إلى لوحة فنية
مزيج للترطيب والإشراق.. هكذا يحول فيتامين C وجهكِ إلى لوحة فنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف خبراء العناية بالبشرة عن الأسرار الكامنة وراء الفعالية القصوى لسيروم "فيتامين C"، والذي بات يُعد الركن الأساسي في روتين الجمال اليومي لكل من يبحث عن الإشراق والشباب الدائم.
 
وتعتمد التركيبة الآمنة لهذا السيروم على قدرته الفائقة كمضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف الناتج عن التلوث وأشعة الشمس، فضلاً عن دوره الحيوي في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في تقليل الخطوط الدقيقة وتوحيد لون البشرة بشكل ملحوظ.

وتشير التوصيات الجمالية إلى أن سر النجاح في استخدام هذا المنتج يكمن في اختيار التركيز المناسب والتركيبة التي تضمن استقرار الفيتامين لضمان نفاذه إلى أعماق المسام.
 
ويشدد الخبراء على ضرورة دمج السيروم مع عناصر مرطبة مثل "حمض الهيالورونيك" لتعزيز مرونة الجلد وحمايته من الجفاف، مع التأكيد على أهمية تطبيقه في الوقت الصحيح ضمن الروتين اليومي للحصول على نتائج مبهرة تتجلى في بشرة "زجاجية" مفعمة بالحيوية واللمعان الطبيعي.

ورغم الفوائد الجمة، يحذر المتخصصون من بعض الأخطاء الشائعة عند تخزين أو تطبيق السيروم، مؤكدين أن الوعي بالتركيبة هو ما يفرق بين النتائج العادية والتحول الجذري في مظهر الوجه.
 
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بسيروم "فيتامين C" في ظل سعي المرأة المعاصرة نحو الحلول الوقائية التي تضمن لها الحفاظ على نضارة طبيعية تغنيها عن مستحضرات التجميل الثقيلة، ليبقى هذا المركب هو الصديق الوفي لجمالٍ لا يتأثر بمرور الزمن.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لون واحد يخفي التعب ويمنح الوجه إشراقة فورية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا تحوّل الـ "Buche de Noël" إلى نسخة لبنانية!
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مسيرة فنية غنية وحافلة.. وفاة أحد أبرز وجوه السينما عن 74 عاما
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام أزاح الستارة عن لوحة إطلاق "مشروع بناء حرم المنطقة الاقتصادية الخاصة" في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الروتين اليومي

جميل ال

التركي

جمال ا

الترك

جمالي

كولا

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
00:50 | 2026-02-18
Lebanon24
16:00 | 2026-02-17
Lebanon24
14:00 | 2026-02-17
Lebanon24
10:43 | 2026-02-17
Lebanon24
09:25 | 2026-02-17
Lebanon24
07:25 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24