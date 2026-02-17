تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
مزيج للترطيب والإشراق.. هكذا يحول فيتامين C وجهكِ إلى لوحة فنية
Lebanon 24
17-02-2026
|
23:00
photos
كشف خبراء العناية بالبشرة عن الأسرار الكامنة وراء الفعالية القصوى لسيروم "فيتامين C"، والذي بات يُعد الركن الأساسي في روتين الجمال اليومي لكل من يبحث عن الإشراق والشباب الدائم.
وتعتمد التركيبة الآمنة لهذا السيروم على قدرته الفائقة كمضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف الناتج عن التلوث وأشعة الشمس، فضلاً عن دوره الحيوي في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في تقليل الخطوط الدقيقة وتوحيد لون البشرة بشكل ملحوظ.
وتشير التوصيات الجمالية إلى أن سر النجاح في استخدام هذا المنتج يكمن في اختيار التركيز المناسب والتركيبة التي تضمن استقرار الفيتامين لضمان نفاذه إلى أعماق المسام.
ويشدد الخبراء على ضرورة دمج السيروم مع عناصر مرطبة مثل "حمض الهيالورونيك" لتعزيز مرونة الجلد وحمايته من الجفاف، مع التأكيد على أهمية تطبيقه في الوقت الصحيح ضمن
الروتين اليومي
للحصول على نتائج مبهرة تتجلى في بشرة "زجاجية" مفعمة بالحيوية واللمعان الطبيعي.
ورغم الفوائد الجمة، يحذر المتخصصون من بعض الأخطاء الشائعة عند تخزين أو تطبيق السيروم، مؤكدين أن الوعي بالتركيبة هو ما يفرق بين النتائج العادية والتحول الجذري في مظهر الوجه.
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بسيروم "فيتامين C" في ظل سعي المرأة المعاصرة نحو الحلول الوقائية التي تضمن لها الحفاظ على نضارة طبيعية تغنيها عن مستحضرات التجميل الثقيلة، ليبقى هذا المركب هو الصديق الوفي لجمالٍ لا يتأثر بمرور الزمن.
متفرقات
المرأة
الروتين اليومي
جميل ال
التركي
جمال ا
الترك
جمالي
كولا
ساسي
