"عالم بشع وبدون ضمير".. ابنة الفنانة صباح الجزائري غاضبة إليكم السبب

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة الممثلة القديرة ما أثار موجة واسعة من القلق على .



الا ان ابنتها الممثلة سارعت إلى وضع حد للشائعات، ونفت الخبر بشكل قاطع عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في إنستغرام، مؤكدة أن والدتها بصحة جيدة.



وكشفت ترف عن حساب مزيف على تطبيق تيك توك ينتحل اسمها، ويقف وراء نشر مقاطع مضللة توحي بوفاة والدتها بهدف جذب التفاعل والمشاهدات، كما نشرت صورة توثق الحساب المزيف.



وعبرت ترف عن غضبها بالقول: "أمي بخير، أتمنى منكم الإبلاغ عن هذه الصفحة، ليس لدي أي حساب على تيك توك. توقفوا عن نشر الإشاعات من أجل اللايكات والمتابعين!.. عالم بشع وبدون ضمير."





Advertisement