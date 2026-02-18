تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
"عالم بشع وبدون ضمير".. ابنة الفنانة صباح الجزائري غاضبة إليكم السبب
Lebanon 24
18-02-2026
|
00:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة الممثلة
السورية
القديرة
صباح الجزائري
ما أثار موجة واسعة من القلق على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
الا ان ابنتها الممثلة
ترف التقي
سارعت إلى وضع حد للشائعات، ونفت الخبر بشكل قاطع عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في إنستغرام، مؤكدة أن والدتها بصحة جيدة.
وكشفت ترف عن حساب مزيف على تطبيق تيك توك ينتحل اسمها، ويقف وراء نشر مقاطع مضللة توحي بوفاة والدتها بهدف جذب التفاعل والمشاهدات، كما نشرت صورة توثق الحساب المزيف.
وعبرت ترف عن غضبها بالقول: "أمي بخير، أتمنى منكم الإبلاغ عن هذه الصفحة، ليس لدي أي حساب على تيك توك. توقفوا عن نشر الإشاعات من أجل اللايكات والمتابعين!.. عالم بشع وبدون ضمير."
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصمم لبناني شهير يُثير غضب الجزائريين.. إليكم السبب
Lebanon 24
مصمم لبناني شهير يُثير غضب الجزائريين.. إليكم السبب
18/02/2026 11:31:21
18/02/2026 11:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز غاضبة: "يا رب يتردلك في أمك وأختك" (صورة)
Lebanon 24
"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز غاضبة: "يا رب يتردلك في أمك وأختك" (صورة)
18/02/2026 11:31:21
18/02/2026 11:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلامة "NOR11"... ابنة كيم كارداشيان تدخل عالم الموضة
Lebanon 24
بعلامة "NOR11"... ابنة كيم كارداشيان تدخل عالم الموضة
18/02/2026 11:31:21
18/02/2026 11:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
18/02/2026 11:31:21
18/02/2026 11:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
صباح الجزائري
ترف التقي
السورية
الجزائر
القدير
ستوري
قد يعجبك أيضاً
مزيج للترطيب والإشراق.. هكذا يحول فيتامين C وجهكِ إلى لوحة فنية
Lebanon 24
مزيج للترطيب والإشراق.. هكذا يحول فيتامين C وجهكِ إلى لوحة فنية
23:00 | 2026-02-17
17/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاي الأنوثة".. هل تصبح رائحة جسدك كالياسمين بمجرد شربه؟
Lebanon 24
"شاي الأنوثة".. هل تصبح رائحة جسدك كالياسمين بمجرد شربه؟
16:00 | 2026-02-17
17/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست مجرد وصفة.. سرُّ الطبيعة الذي سيخلصكِ من التصبغات الداكنة
Lebanon 24
ليست مجرد وصفة.. سرُّ الطبيعة الذي سيخلصكِ من التصبغات الداكنة
14:00 | 2026-02-17
17/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعاً للشعر الخشن.. خلطات منزلية تمنحكِ نعومة الحرير ولمعاناً صحياً
Lebanon 24
وداعاً للشعر الخشن.. خلطات منزلية تمنحكِ نعومة الحرير ولمعاناً صحياً
10:43 | 2026-02-17
17/02/2026 10:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يسرق "الإرهاق العاطفي" نضارة وجهكِ ويُعجّل التجاعيد؟
Lebanon 24
كيف يسرق "الإرهاق العاطفي" نضارة وجهكِ ويُعجّل التجاعيد؟
09:25 | 2026-02-17
17/02/2026 09:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدرزي الثاني في لائحة جنبلاط الانتخابية.. وزيرة تتقدم على ابن حمادة!
Lebanon 24
الدرزي الثاني في لائحة جنبلاط الانتخابية.. وزيرة تتقدم على ابن حمادة!
07:00 | 2026-02-17
17/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
10:30 | 2026-02-17
17/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
05:32 | 2026-02-17
17/02/2026 05:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
11:08 | 2026-02-17
17/02/2026 11:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
09:01 | 2026-02-17
17/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2026-02-17
مزيج للترطيب والإشراق.. هكذا يحول فيتامين C وجهكِ إلى لوحة فنية
16:00 | 2026-02-17
"شاي الأنوثة".. هل تصبح رائحة جسدك كالياسمين بمجرد شربه؟
14:00 | 2026-02-17
ليست مجرد وصفة.. سرُّ الطبيعة الذي سيخلصكِ من التصبغات الداكنة
10:43 | 2026-02-17
وداعاً للشعر الخشن.. خلطات منزلية تمنحكِ نعومة الحرير ولمعاناً صحياً
09:25 | 2026-02-17
كيف يسرق "الإرهاق العاطفي" نضارة وجهكِ ويُعجّل التجاعيد؟
07:25 | 2026-02-17
خلال رمضان...5 منتجات أساسية لترطيب البشرة
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 11:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 11:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 11:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24