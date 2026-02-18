تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

بعد وفاة والدتها.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لها بالمغفرة (صورة)

Lebanon 24
18-02-2026 | 04:52
قامت الفنانة المصرية ريم مصطفى بنشر صورة عبر حسابها في "إنستغرام" لوالدتها التي توفيت يوم الأحد الماضي، ونعتها من خلالها بكلمات مؤثّرة، داعية متابعيها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وعلّقت ريم على الصورة ثائلة: "يا رب ارحم قلباً كان أحنّ عليا من الدنيا كلها أمي... برجاء قراءة الفاتحة لأمي".
 
 
 
 
 
وكانت ريم أعلنت وفاة والدتها في منشور عبر حسابها الخاص في موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله النهاردة، فقدت ظهري، وسندي، وأمان عمري كله. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ريم مصطفى

يوم الأحد

المصرية

مصطفى ب

فيسبوك

الرحمة

يا رب

مصرية

