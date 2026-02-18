"ما حدا قدر يضايين ويبقى للآخر"… ورد الخال تتحدث عن الاستمرارية والوداع

نشرت الممثلة ورد عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة تحمل تأملاً في العلاقات الإنسانية، قالت فيها:"من الآخر، لو واصلة معك عالآخر، اتذكر إنو كل حدا فينا رايح لوحدو بالآخر، وأصلاً ما حدا قدر يضايين ويبقى للآخر."الرسالة تلمّح إلى فكرة أن كل شخص في نهاية المطاف يسير في طريقه الخاص، وأن الاستمرارية الحقيقية والدوام في العلاقات أمر نادر، مشيرةً إلى أهمية القبول بهذا الواقع بروح إيجابية.