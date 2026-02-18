تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
"ما حدا قدر يضايين ويبقى للآخر"… ورد الخال تتحدث عن الاستمرارية والوداع
Lebanon 24
18-02-2026
|
09:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة ورد
الخال
عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة تحمل تأملاً في العلاقات الإنسانية، قالت فيها:
"من الآخر، لو واصلة معك عالآخر، اتذكر إنو كل حدا فينا رايح لوحدو بالآخر، وأصلاً ما حدا قدر يضايين ويبقى للآخر."
الرسالة تلمّح إلى فكرة أن كل شخص في نهاية المطاف يسير في طريقه الخاص، وأن الاستمرارية الحقيقية والدوام في العلاقات أمر نادر، مشيرةً إلى أهمية القبول بهذا الواقع بروح إيجابية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بين التمثيل والواقع... ورد الخال تتحدث عن التغيير
Lebanon 24
بين التمثيل والواقع... ورد الخال تتحدث عن التغيير
18/02/2026 19:36:11
18/02/2026 19:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال: ما زلت أقرأ وأدرس وأكتب رغم انشغالاتي
Lebanon 24
ورد الخال: ما زلت أقرأ وأدرس وأكتب رغم انشغالاتي
18/02/2026 19:36:11
18/02/2026 19:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تشارك متابعيها لحظة هادئة قبل الإقلاع
Lebanon 24
ورد الخال تشارك متابعيها لحظة هادئة قبل الإقلاع
18/02/2026 19:36:11
18/02/2026 19:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تثير جدلًا حول الصدق والازدواجية في العلاقات
Lebanon 24
ورد الخال تثير جدلًا حول الصدق والازدواجية في العلاقات
18/02/2026 19:36:11
18/02/2026 19:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخال
العلا
ساني
قد يعجبك أيضاً
انهارت بالبكاء... ممثلة أجنبيّة معروفة جدّاً: قد أكون مُصابة بالسرطان
Lebanon 24
انهارت بالبكاء... ممثلة أجنبيّة معروفة جدّاً: قد أكون مُصابة بالسرطان
06:11 | 2026-02-18
18/02/2026 06:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة والدتها.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لها بالمغفرة (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة والدتها.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لها بالمغفرة (صورة)
04:52 | 2026-02-18
18/02/2026 04:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"عالم بشع وبدون ضمير".. ابنة الفنانة صباح الجزائري غاضبة إليكم السبب
Lebanon 24
"عالم بشع وبدون ضمير".. ابنة الفنانة صباح الجزائري غاضبة إليكم السبب
00:50 | 2026-02-18
18/02/2026 12:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مزيج للترطيب والإشراق.. هكذا يحول فيتامين C وجهكِ إلى لوحة فنية
Lebanon 24
مزيج للترطيب والإشراق.. هكذا يحول فيتامين C وجهكِ إلى لوحة فنية
23:00 | 2026-02-17
17/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاي الأنوثة".. هل تصبح رائحة جسدك كالياسمين بمجرد شربه؟
Lebanon 24
"شاي الأنوثة".. هل تصبح رائحة جسدك كالياسمين بمجرد شربه؟
16:00 | 2026-02-17
17/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
15:00 | 2026-02-17
17/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب السيد السيستاني يحدد موعد شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب السيد السيستاني يحدد موعد شهر رمضان المبارك
14:24 | 2026-02-17
17/02/2026 02:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:11 | 2026-02-18
انهارت بالبكاء... ممثلة أجنبيّة معروفة جدّاً: قد أكون مُصابة بالسرطان
04:52 | 2026-02-18
بعد وفاة والدتها.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لها بالمغفرة (صورة)
00:50 | 2026-02-18
"عالم بشع وبدون ضمير".. ابنة الفنانة صباح الجزائري غاضبة إليكم السبب
23:00 | 2026-02-17
مزيج للترطيب والإشراق.. هكذا يحول فيتامين C وجهكِ إلى لوحة فنية
16:00 | 2026-02-17
"شاي الأنوثة".. هل تصبح رائحة جسدك كالياسمين بمجرد شربه؟
14:00 | 2026-02-17
ليست مجرد وصفة.. سرُّ الطبيعة الذي سيخلصكِ من التصبغات الداكنة
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 19:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 19:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 19:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24