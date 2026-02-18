تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

عبر برنامج خاص.. مايلي سايرس تحتفل بالذكرى العشرين لـ "هانا مونتانا"

Lebanon 24
18-02-2026 | 15:54
عبر برنامج خاص.. مايلي سايرس تحتفل بالذكرى العشرين لـ هانا مونتانا
عبر برنامج خاص.. مايلي سايرس تحتفل بالذكرى العشرين لـ هانا مونتانا photos 0
في يوم من الأيام، غنّت نجمة البوب الشقراء والحكيمة: "You’ll Always Find Your Way Back Home"، ويبدو أن هذه الكلمات ما زالت تنطبق تمامًا على مايلي سايرس.
 
أعلنت ديزني+ يوم الثلاثاء (17 شباط) عن برنامج Hannah Montana 20th Anniversary Special، والمقرر عرضه في 24 آذار، أي بعد 20 عامًا تمامًا على اليوم الذي عُرضت فيه السلسلة لأول مرة على قناة ديزني تشانل. ولمشاركة الخبر، نشرت مايلي سايرس إعلانًا تشويقيًا عبر حسابها على إنستغرام؛ يظهر فيه وصول سيارة تحمل لوحة "HM20 إلى أحد مواقع التصوير، قبل أن تخرج سايرس منها مرتدية حذاءً جلديًا أسود بكعب عالٍ.

وقالت سايرس في بيان: "ستظل شخصية هانا مونتانا دائمًا جزءًا ممن أنا. ما بدأ كبرنامج تلفزيوني تحوّل إلى تجربة مشتركة شكّلت حياتي وحياة عدد هائل من المعجبين، وسأظل ممتنة لهذه الصلة. حقيقة أن العمل ما يزال يعني الكثير للناس بعد كل هذه السنوات أمر أفتخر به جدًا. هذا الـ“Hannahversary” هو طريقتي للاحتفال وشكر المعجبين الذين وقفوا إلى جانبي طوال 20 عامًا".

وسيتضمن Hannah Montana 20th Anniversary Special حوارًا حصريًا ومتعمقًا بين سايرس ومقدمة بودكاست Call Her Daddy، أليكس كوبر، حيث ستتطرقان إلى الأثر المستمر للمسلسل، وطول عمر موسيقى Hannah Montana الأصلية، وكيفية ابتكار هذه الشخصية المحبوبة. كما سيعرض البرنامج لقطات أرشيفية لم تُشاهد من قبل، إلى جانب العودة إلى مواقع تصوير أساسية، من بينها غرفة معيشة عائلة ستيوارت وخزانة Hannah Montana الشهيرة.

ورغم عدم تأكيد وجود عروض موسيقية حتى الآن، كشفت سايرس مؤخرًا أنها باتت قادرة على أداء أعمال هانا مونتانا الغنائية. وقالت في حلقة عام 2025 من بودكاست The Ringer: "بعد مغادرتي ديزني، لم يكن مسموحًا لي أداء أي من موسيقى هانا مونتانا. كان ذلك محزنًا، لأن تلك الأغاني تحمل صوتي ووجهي، ولم يكن بإمكاني غناؤها. وبعد إدخالي ضمن قائمة disney Legend، مُنحت الإذن لأدائها مستقبلًا، وهذا أمر رائع".

وبالطبع، شقّت سايرس مسيرة بوب عابرة للأجيال بعيدًا عن شخصية هانا، حققت خلالها أغنيتين متصدرتين لقائمة Hot 100، وألبومين في المركز الأول على Billboard 200، وثلاث جوائز جرامي. وقد احتفلت بترشيحها العاشر في مسيرتها لجرامي (عن ألبوم Something Beautiful ضمن فئة أفضل ألبوم بوب غنائي) في 1 شباط.

وفي الشتاء الماضي، تعاونت مع ديزني عبر فيلم Avatar: Fire and Ash، وقدّمت له الأغنية الأصلية المرشحة لجولدن جلوب "Dream As One". (بييلبورد) 
