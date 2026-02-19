ميرفا القاضي تشارك متابعيها شغفها بالدراجات النارية (صورة)

نشرت الفنانة صورة لها وهي تجهز خوذتها وملابس الحماية استعداداً لقيادة دراجتها النارية من نوع BMW GS. وأظهرت ميرفا في الصورة حماسها لممارسة هذه الهواية التي تجمع بين الإثارة والحرية، مع الحرص على السلامة بارتداء كامل معدات الحماية.



تأتي هذه الخطوة ضمن اهتمامات ميرفا بالرياضة والنشاطات الخارجية التي تعزز أسلوب حياة نشط ومليء بالتحديات.

Advertisement