Najib Mikati
المرأة

ميرفا القاضي تشارك متابعيها شغفها بالدراجات النارية (صورة)

Lebanon 24
19-02-2026 | 01:27
ميرفا القاضي تشارك متابعيها شغفها بالدراجات النارية (صورة)
نشرت الفنانة ميرفا القاضي صورة لها وهي تجهز خوذتها وملابس الحماية استعداداً لقيادة دراجتها النارية من نوع BMW GS. وأظهرت ميرفا في الصورة حماسها لممارسة هذه الهواية التي تجمع بين الإثارة والحرية، مع الحرص على السلامة بارتداء كامل معدات الحماية.

تأتي هذه الخطوة ضمن اهتمامات ميرفا بالرياضة والنشاطات الخارجية التي تعزز أسلوب حياة نشط ومليء بالتحديات.
 
كارلا حداد تشارك متابعيها لحظات من تمارينها الرياضية (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميرفا القاضي بإطلالة عصرية تلفت الأنظار داخل سيارة فاخرة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بالخوذة ونظارات التزلج… ميرفا القاضي تستمتع بالأجواء الشتوية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. ضبط دراجات نارية مخالفة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24

