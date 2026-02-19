بإطلالة شرقية أنيقة… ليليا الأطرش تلفت الأنظار

نشرت الممثلة عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات، حيث ارتدت فستانًا أخضر مطرّزًا بتفاصيل تقليدية لافتة، ونسّقته مع حقيبة صغيرة باللون الفاتح وكعب عالٍ.



وأطلت ليليا على السجادة الحمراء وسط أجواء احتفالية، في إطلالة جمعت بين الطابع الكلاسيكي واللمسة الشرقية، ما نال إعجاب متابعيها الذين أشادوا بأناقتها واختيارها المميز.

Advertisement