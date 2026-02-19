تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
بإطلالة شرقية أنيقة… ليليا الأطرش تلفت الأنظار
Lebanon 24
19-02-2026
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
ليليا الأطرش
عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات، حيث ارتدت فستانًا أخضر مطرّزًا بتفاصيل تقليدية لافتة، ونسّقته مع حقيبة صغيرة باللون الفاتح وكعب عالٍ.
وأطلت ليليا على السجادة الحمراء وسط أجواء احتفالية، في إطلالة جمعت بين الطابع الكلاسيكي واللمسة الشرقية، ما نال إعجاب متابعيها الذين أشادوا بأناقتها واختيارها المميز.
