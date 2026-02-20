تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

المرأة

هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها

Lebanon 24
20-02-2026 | 14:58
هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها
هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها photos 0
شاركت الملكة رانيا العبد الله متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة Instagram مقطع فيديو يوثّق أجواء إفطار العائلة الهاشمية في أول أيام الشهر الفضيل، في أجواء عائلية دافئة تحرص جلالتها على مشاركتها باستمرار.

 

وظهرت الملكة رانيا بإطلالة راقية، حيث اختارت فستانًا ناعمًا باللون الأحمر بتصميم بسيط خالٍ من النقوش والتطريزات، تميّز بقصّة واسعة مع شق خفيف عند الرقبة وأكمام فضفاضة مستوحاة من تصميم العباءة، ما أضفى على الإطلالة طابعًا أنيقًا ينسجم مع الأجواء الرمضانية الروحانية.

مواضيع ذات صلة
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا بدت كيت ميدلتون في أول ظهور لها لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل تسلم دعوة للمشاركة في إفطار دار الفتوى الرمضاني
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عون تلقى دعوة من دريان لحضور إفطار دار الفتوى عند غروب اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24

