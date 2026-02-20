هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها

شاركت العبد الله متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة Instagram مقطع فيديو يوثّق أجواء إفطار العائلة الهاشمية في أول أيام الشهر الفضيل، في أجواء عائلية دافئة تحرص جلالتها على مشاركتها باستمرار.

وظهرت رانيا بإطلالة راقية، حيث اختارت فستانًا ناعمًا باللون الأحمر بتصميم بسيط خالٍ من النقوش والتطريزات، تميّز بقصّة واسعة مع شق خفيف عند الرقبة وأكمام فضفاضة مستوحاة من تصميم العباءة، ما أضفى على الإطلالة طابعًا أنيقًا ينسجم مع الأجواء الرمضانية الروحانية.