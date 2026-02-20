تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟

Lebanon 24
20-02-2026 | 23:00
A-
A+
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 
 

يُعد البروتين عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للمرأة، ليس فقط لدعم بناء العضلات، بل أيضًا لتعزيز الشعور بالطاقة والحيوية والحفاظ على قوام صحي ومتناسق. وتختلف كمية البروتين التي تحتاجها كل امرأة بحسب الوزن، العمر، مستوى النشاط البدني، والحالة الهرمونية.

أفضل أنواع مكملات البروتين

 

تتنوع مكملات البروتين المتاحة في الأسواق، ولكل نوع خصائصه وفوائده:

بروتين مصل اللبن (Whey Protein)
يُعد من أكثر الأنواع شيوعًا، ويُستخلص من الحليب، ويتميز بغناه بالأحماض الأمينية الأساسية، خاصة الليوسين الذي يلعب دورًا مهمًا في تحفيز نمو العضلات وإصلاحها بعد التمرين. كما يمتاز بسرعة الامتصاص، ما يجعله خيارًا مناسبًا بعد التمارين الرياضية لدعم التعافي.

البروتينات النباتية
تُستخلص من مصادر مثل البازلاء، الأرز، وفول الصويا، وتُعد خيارًا مناسبًا للنباتيين أو لمن يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان. وتمتاز بسهولة الهضم وتوفير الأحماض الأمينية الضرورية لدعم صحة العضلات.

بروتين الحليب (الكازين)
يتميز بهضم بطيء يوفّر إمدادًا مستمرًا من الأحماض الأمينية على مدى ساعات، ما يجعله مناسبًا لتعزيز الشبع ودعم التعافي العضلي لفترات أطول.

كم تحتاج المرأة من البروتين يوميًا؟

بشكل عام، يحتاج معظم البالغين إلى ما بين 0.8 و1 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا. وتُقدّر الحاجة اليومية المتوسطة للنساء بنحو 45 غرامًا.

لكن الاحتياج يختلف وفقًا للنشاط البدني:

  • قليلات الحركة: نحو 0.8 غرام لكل كيلوغرام من الوزن.

  • النساء النشطات أو اللواتي يمارسن الرياضة: بين 1.2 و2 غرام لكل كيلوغرام يوميًا لدعم الكتلة العضلية وتسريع الاستشفاء.

ومع التقدم في العمر، قد تحتاج المرأة إلى كمية أعلى نسبيًا للحفاظ على الكتلة العضلية، نظرًا لانخفاض استجابة العضلات للبروتين والتمارين.

الفرق بين البروتين الطبيعي والمكملات

  • البروتين الطبيعي يأتي من الأطعمة الكاملة مثل البيض، اللحوم، الدجاج، الأسماك، البقوليات، ومنتجات الألبان، ويوفر إلى جانب البروتين عناصر غذائية مهمة تدعم الصحة العامة. كما يتم امتصاصه بشكل أبطأ، ما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.

  • مكملات البروتين عبارة عن مساحيق مركزة تركز على تزويد الجسم بالبروتين بسرعة وسهولة، وتُعد خيارًا عمليًا بعد التمرين أو عند صعوبة تغطية الاحتياج اليومي من الطعام، لكنها لا تُغني عن النظام الغذائي المتوازن.

إن الوصول إلى جسم مشدود لا يعتمد على رقم ثابت للبروتين، بل على تحديد احتياجاتك الشخصية وفق وزنك ونشاطك اليومي. ويظل البروتين الطبيعي هو الأساس في أي نظام غذائي صحي، فيما تُستخدم المكملات كخيار داعم عند الحاجة. توزيع البروتين على مدار اليوم، إلى جانب ممارسة التمارين بانتظام، هو المفتاح لبناء عضلات قوية والحفاظ على صحة متوازنة دون إرهاق الجسم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كم يحتاج الجسم من البروتين يوميا؟
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم تناول البروتين.. لماذا نشعر بالجوع؟
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البروتين مهم.. لكن زيادته قد تضر بصحتك
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البروتين لبناء العضلات...ما هي الكمية اليومية المثالية؟
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الأطعمة الكاملة

النظام الغذائي

بشكل عام

الرياض

رياضي

الأرز

ألبان

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:32 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:06 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:58 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:16 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:32 | 2026-02-21
Lebanon24
04:06 | 2026-02-21
Lebanon24
02:13 | 2026-02-21
Lebanon24
14:58 | 2026-02-20
Lebanon24
10:16 | 2026-02-20
Lebanon24
07:46 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24