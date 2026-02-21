تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع.. والأطباء يشتبهون بنزيف داخلي (صورة)
Lebanon 24
21-02-2026
|
02:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادث أليم، تعرّضت الفنانة
المصرية
غادة إبراهيم
لحادث سير مروع على
طريق الإسكندرية الصحراوي
كاد يودي بحياتها.
وروت إبراهيم تفاصيل الحادث، حيث أكدت أنها كانت متجهة إلى مدينة الإسكندرية لزيارة عائلتها، وفوجئت بانفجار الإطار الأمامي للسيارة، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة لتصطدم بسيارة أخرى ثم بالحواجز الخرسانية الموجودة
على الطريق
.
ولفتت إلى أن الحادث تسبب في انفجار الوسائد الهوائية وإصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، هذا بجانب آلام شديدة بمنطقة
الصدر
والعمود الفقري والعنق.
وتابعت غادة أنها ذهبت إلى المستشفى وتم إجراء فحوصات طبية سريعة، إلا أن الأطباء أكدوا لها أن هناك اشتباه في نزيف داخلي ولابد من عمل بعض الفحوصات الإضافية للتأكد من ذلك، لكنها مازالت تحت الملاحظة الطبية.
وأوضحت أن السيارة التي اصطدمت بها كان يقودها شخص ورفقته بعض أفراد أسرته، حيث أصيب أيضاً ببعض الإصابات المتفرقة بالجسد ومازال يرقد بالمستشفى، إلا أن أسرته بخير.(العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كانت برفقة شقيقها.. وفاة فنانة عربية بعد تعرضها لحادث سير مروع في مصر (صورة)
Lebanon 24
كانت برفقة شقيقها.. وفاة فنانة عربية بعد تعرضها لحادث سير مروع في مصر (صورة)
21/02/2026 13:13:38
21/02/2026 13:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في عكار وسقوط قتيل وجريح (صورة)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في عكار وسقوط قتيل وجريح (صورة)
21/02/2026 13:13:38
21/02/2026 13:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تعثرت ووقعت في الشارع.. فنانة شهيرة تعرّضت لحادث أدى لكسر في مفصلها (صورة)
Lebanon 24
تعثرت ووقعت في الشارع.. فنانة شهيرة تعرّضت لحادث أدى لكسر في مفصلها (صورة)
21/02/2026 13:13:38
21/02/2026 13:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في غيبوبة تامة.. فنانة شابة تتعرّض لحادث سير ووضعها حرج جداً (صورة)
Lebanon 24
دخلت في غيبوبة تامة.. فنانة شابة تتعرّض لحادث سير ووضعها حرج جداً (صورة)
21/02/2026 13:13:38
21/02/2026 13:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق الإسكندرية الصحراوي
الإسكندرية
غادة إبراهيم
على الطريق
المصرية
الملاح
الملا
الصدر
تابع
قد يعجبك أيضاً
تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها
Lebanon 24
تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها
05:32 | 2026-02-21
21/02/2026 05:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 04:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟
Lebanon 24
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟
23:00 | 2026-02-20
20/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها
Lebanon 24
هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها
14:58 | 2026-02-20
20/02/2026 02:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل تعزز روح الإيجابية بصورتها الجديدة على إنستغرام
Lebanon 24
داليدا خليل تعزز روح الإيجابية بصورتها الجديدة على إنستغرام
10:16 | 2026-02-20
20/02/2026 10:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:32 | 2026-02-21
تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها
04:06 | 2026-02-21
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
23:00 | 2026-02-20
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟
14:58 | 2026-02-20
هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها
10:16 | 2026-02-20
داليدا خليل تعزز روح الإيجابية بصورتها الجديدة على إنستغرام
07:46 | 2026-02-20
بين التخدير النصفي والإيبيدورال.. أيُّهما يمنحُ الأم تعافياً أسرع بعد القيصرية؟
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 13:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 13:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 13:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24