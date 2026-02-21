تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع.. والأطباء يشتبهون بنزيف داخلي (صورة)

Lebanon 24
21-02-2026 | 02:13
في حادث أليم، تعرّضت الفنانة المصرية غادة إبراهيم لحادث سير مروع على طريق الإسكندرية الصحراوي كاد يودي بحياتها.
 
 
 
وروت إبراهيم تفاصيل الحادث، حيث أكدت أنها كانت متجهة إلى مدينة الإسكندرية لزيارة عائلتها، وفوجئت بانفجار الإطار الأمامي للسيارة، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة لتصطدم بسيارة أخرى ثم بالحواجز الخرسانية الموجودة على الطريق.

ولفتت إلى أن الحادث تسبب في انفجار الوسائد الهوائية وإصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، هذا بجانب آلام شديدة بمنطقة الصدر والعمود الفقري والعنق.

وتابعت غادة أنها ذهبت إلى المستشفى وتم إجراء فحوصات طبية سريعة، إلا أن الأطباء أكدوا لها أن هناك اشتباه في نزيف داخلي ولابد من عمل بعض الفحوصات الإضافية للتأكد من ذلك، لكنها مازالت تحت الملاحظة الطبية.

وأوضحت أن السيارة التي اصطدمت بها كان يقودها شخص ورفقته بعض أفراد أسرته، حيث أصيب أيضاً ببعض الإصابات المتفرقة بالجسد ومازال يرقد بالمستشفى، إلا أن أسرته بخير.(العربية)
 
