تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)

كشفت الفنانة خلال مشاركتها في برنامج " " الذي تقدمه ندى عبر شاشة ، عن تفاصيل عن حياتها الشخصية والمهنية.



وأعلنت دينا أن تكوين أسرة وإنجاب الكثير من الأطفال هو حلم حياتها، مشيرة إلى أن أصعب فترات حياتها لحظة فقدان والديها.



وتحدثت دينا بصراحة عن رغبتها في الاستقرار، مؤكدة أنها كأي إنسانة تأمل في تكوين أسرة وعائلة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن العمل أيضًا يمثل جزءًا أصيلًا من كيانها.



وأوضحت دينا أن الجمع بين النجاح المهني والاستقرار الزوجي ليس مستحيلًا، بشرط وجود الشريك المتفهم الذي يقدر طبيعة عملها، مشيرة الى أن هذا الشخص لم يظهر في حياتها حتى الآن.



يُذكر أن دينا تشارك في الحالي من خلال مسلسل "اتنين غيرنا".



