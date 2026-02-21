تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)

Lebanon 24
21-02-2026 | 04:06
كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال مشاركتها في برنامج "السلم والثعبان" الذي تقدمه ندى الشيباني عبر شاشة قناة دبي، عن تفاصيل عن حياتها الشخصية والمهنية.

وأعلنت دينا أن تكوين أسرة وإنجاب الكثير من الأطفال هو حلم حياتها، مشيرة إلى أن أصعب فترات حياتها لحظة فقدان والديها. 

وتحدثت دينا بصراحة عن رغبتها في الاستقرار، مؤكدة أنها كأي إنسانة تأمل في تكوين أسرة وعائلة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن العمل أيضًا يمثل جزءًا أصيلًا من كيانها.

وأوضحت دينا أن الجمع بين النجاح المهني والاستقرار الزوجي ليس مستحيلًا، بشرط وجود الشريك المتفهم الذي يقدر طبيعة عملها، مشيرة الى أن هذا الشخص لم يظهر في حياتها حتى الآن.

يُذكر أن دينا تشارك في رمضان الحالي من خلال مسلسل "اتنين غيرنا".
