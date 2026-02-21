تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
21-02-2026
|
04:06
A-
A+
A+
A-
كشفت الفنانة
المصرية
دينا الشربيني
خلال مشاركتها في برنامج "
السلم والثعبان
" الذي تقدمه ندى
الشيباني
عبر شاشة
قناة دبي
، عن تفاصيل عن حياتها الشخصية والمهنية.
وأعلنت دينا أن تكوين أسرة وإنجاب الكثير من الأطفال هو حلم حياتها، مشيرة إلى أن أصعب فترات حياتها لحظة فقدان والديها.
وتحدثت دينا بصراحة عن رغبتها في الاستقرار، مؤكدة أنها كأي إنسانة تأمل في تكوين أسرة وعائلة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن العمل أيضًا يمثل جزءًا أصيلًا من كيانها.
وأوضحت دينا أن الجمع بين النجاح المهني والاستقرار الزوجي ليس مستحيلًا، بشرط وجود الشريك المتفهم الذي يقدر طبيعة عملها، مشيرة الى أن هذا الشخص لم يظهر في حياتها حتى الآن.
يُذكر أن دينا تشارك في
رمضان
الحالي من خلال مسلسل "اتنين غيرنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لأول مرة معتصم النهار يكشف تفاصيل طلاقه من زوجته (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة معتصم النهار يكشف تفاصيل طلاقه من زوجته (فيديو)
21/02/2026 13:13:45
21/02/2026 13:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيسف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا بالنسبة لكثير من الأطفال
Lebanon 24
اليونيسف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا بالنسبة لكثير من الأطفال
21/02/2026 13:13:45
21/02/2026 13:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: لدينا فرصة لمساعدة السوريين لا نجدها في كثير من دول العالم
Lebanon 24
الأمم المتحدة: لدينا فرصة لمساعدة السوريين لا نجدها في كثير من دول العالم
21/02/2026 13:13:45
21/02/2026 13:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا: لا تفاصيل لدينا عن تفاهمات ترامب وروايته بشأن غرينلاند (العربية)
Lebanon 24
فرنسا: لا تفاصيل لدينا عن تفاهمات ترامب وروايته بشأن غرينلاند (العربية)
21/02/2026 13:13:45
21/02/2026 13:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
السلم والثعبان
دينا الشربيني
الشيباني
قناة دبي
المصرية
الشربين
شيباني
رمضان
تابع
قد يعجبك أيضاً
تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها
Lebanon 24
تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها
05:32 | 2026-02-21
21/02/2026 05:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع.. والأطباء يشتبهون بنزيف داخلي (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع.. والأطباء يشتبهون بنزيف داخلي (صورة)
02:13 | 2026-02-21
21/02/2026 02:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟
Lebanon 24
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟
23:00 | 2026-02-20
20/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها
Lebanon 24
هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها
14:58 | 2026-02-20
20/02/2026 02:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل تعزز روح الإيجابية بصورتها الجديدة على إنستغرام
Lebanon 24
داليدا خليل تعزز روح الإيجابية بصورتها الجديدة على إنستغرام
10:16 | 2026-02-20
20/02/2026 10:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:32 | 2026-02-21
تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها
02:13 | 2026-02-21
فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع.. والأطباء يشتبهون بنزيف داخلي (صورة)
23:00 | 2026-02-20
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟
14:58 | 2026-02-20
هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها
10:16 | 2026-02-20
داليدا خليل تعزز روح الإيجابية بصورتها الجديدة على إنستغرام
07:46 | 2026-02-20
بين التخدير النصفي والإيبيدورال.. أيُّهما يمنحُ الأم تعافياً أسرع بعد القيصرية؟
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 13:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 13:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 13:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24