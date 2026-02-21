تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها

Lebanon 24
21-02-2026 | 05:32
تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها
توفيت صانعة المحتوى البرازيلية بيانكا دياس، التي عُرِفَت بمشاركة محتوى يتعلق بعالم عرض الأزياء وأسلوب الحياة.
 
وعلّقت باتريشيا غاندين، زميلة دياس في مجال الإبداع الرقمي، قائلة: "أعلم فقط أننا قضينا لحظات جميلة، ومحادثات رائعة. أسأل الله أن يرحم العائلة، وسأتذكرك بكل محبة وفخر".

وكشفت صديقتها جيوفانا بورخيس، أنّ "دياس كانت في فترة نقاهة بعد خضوعها أخيراً لعملية تجميل، قبل أن تتدهور حالتها الصحية". (ارم نيوز)
 
 
وفاة المؤثرة البرازيلية بيانكا دياس إثر مضاعفات عملية تجميل
 
 
