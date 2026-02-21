تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها
Lebanon 24
21-02-2026
|
05:32
photos
توفيت صانعة المحتوى البرازيلية بيانكا
دياس
، التي عُرِفَت بمشاركة محتوى يتعلق بعالم عرض الأزياء وأسلوب الحياة.
وعلّقت باتريشيا غاندين، زميلة دياس في مجال الإبداع الرقمي، قائلة: "أعلم فقط أننا قضينا لحظات جميلة، ومحادثات رائعة. أسأل الله أن يرحم العائلة، وسأتذكرك بكل محبة وفخر".
وكشفت صديقتها جيوفانا بورخيس، أنّ "دياس كانت في فترة نقاهة بعد خضوعها أخيراً لعملية تجميل، قبل أن تتدهور حالتها الصحية". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
سجن مؤبد لصحفيين وصانعي محتوى.. ما القصة؟
Lebanon 24
سجن مؤبد لصحفيين وصانعي محتوى.. ما القصة؟
21/02/2026 16:19:18
21/02/2026 16:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"أم زكي" قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع "صانع محتوى"
Lebanon 24
فيديو لـ"أم زكي" قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع "صانع محتوى"
21/02/2026 16:19:18
21/02/2026 16:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أثارت جدلاً كبيراً... صانعة محتوى سعوديّة تطلّ لأوّل مرّة من دون حجاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أثارت جدلاً كبيراً... صانعة محتوى سعوديّة تطلّ لأوّل مرّة من دون حجاب شاهدوا الفيديو
21/02/2026 16:19:18
21/02/2026 16:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
محاميها أكّد الخبر.. سجن صانعة محتوى شهيرة وزوجها بعد ضبط أموال ومخدرات بحوزتهما في المطار
Lebanon 24
محاميها أكّد الخبر.. سجن صانعة محتوى شهيرة وزوجها بعد ضبط أموال ومخدرات بحوزتهما في المطار
21/02/2026 16:19:18
21/02/2026 16:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فنانة عربيّة شهيرة تكشف تفاصيل حادثة مأسويّة حصلت معها: كنت أخاف أخرج من البيت
Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تكشف تفاصيل حادثة مأسويّة حصلت معها: كنت أخاف أخرج من البيت
08:35 | 2026-02-21
21/02/2026 08:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 04:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع.. والأطباء يشتبهون بنزيف داخلي (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع.. والأطباء يشتبهون بنزيف داخلي (صورة)
02:13 | 2026-02-21
21/02/2026 02:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟
Lebanon 24
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟
23:00 | 2026-02-20
20/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها
Lebanon 24
هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها
14:58 | 2026-02-20
20/02/2026 02:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في المرأة
08:35 | 2026-02-21
فنانة عربيّة شهيرة تكشف تفاصيل حادثة مأسويّة حصلت معها: كنت أخاف أخرج من البيت
04:06 | 2026-02-21
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
02:13 | 2026-02-21
فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع.. والأطباء يشتبهون بنزيف داخلي (صورة)
23:00 | 2026-02-20
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟
14:58 | 2026-02-20
هكذا بدت الملكة رانيا في أول افطار رمضاني لها
10:16 | 2026-02-20
داليدا خليل تعزز روح الإيجابية بصورتها الجديدة على إنستغرام
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 16:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 16:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 16:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
