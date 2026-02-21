تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها

توفيت صانعة المحتوى البرازيلية بيانكا ، التي عُرِفَت بمشاركة محتوى يتعلق بعالم عرض الأزياء وأسلوب الحياة.

وعلّقت باتريشيا غاندين، زميلة دياس في مجال الإبداع الرقمي، قائلة: "أعلم فقط أننا قضينا لحظات جميلة، ومحادثات رائعة. أسأل الله أن يرحم العائلة، وسأتذكرك بكل محبة وفخر".



وكشفت صديقتها جيوفانا بورخيس، أنّ "دياس كانت في فترة نقاهة بعد خضوعها أخيراً لعملية تجميل، قبل أن تتدهور حالتها الصحية". (ارم نيوز)