فنانة عربيّة شهيرة تكشف تفاصيل حادثة مأسويّة حصلت معها: كنت أخاف الخروج من البيت

كشفت الفنانة ، عن سبب خضوعها للعلاج النفسي وتناول المهدئات لحوالي 20 عاماً، وأكدت أنها توقفت مؤخراً عن تناول أي أدوية نفسية بعد رحلة علاج طويلة.

وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج "حبر سري"، إنّها "بدأت أزمتها النفسية بسبب حادثة مأسوية غيّرت حياتها، حين سقطت سيّدة من مبنى، قرب سيارتها".

وأضافت: "كنت أخاف أخرج من البيت، وكان عندي إحساس إني ممكن أعمل زيها". (العربية)