المرأة
بدور صامت وجريء.. شكران مرتجى تبهر الجمهور
Lebanon 24
22-02-2026
|
16:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت النجمة
السورية
شكران مرتجى
اهتمام الجمهور بإطلالة غير مألوفة، حين ظهرت بصورة متعبة وملابس رثة عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، ما أشعل التساؤلات حول دورها الجديد في مسلسل
البيئة الشامية
"اليتيم"، الشخصية التي تؤديها تُدعى "ديبة"، امرأة مشردة تعيش ظروفًا قاسية وتواجه تحديات كبيرة، لتقدم شكران تحوّلًا جذريًا في مسارها الفني بعيدًا عن أدوارها السابقة.
يستغرق تجهيز شكران مرتجى لشخصية "ديبة" من ساعتين إلى ساعتين ونصف الساعة يوميًا خلال أيام تصوير مسلسل "اليتيم"، إذ ركّز فريق الإنتاج والإخراج على كل تفصيل في مظهرها الخارجي، بما يخدم البيئة
الشامية
الواقعية التي تدور فيها أحداث المسلسل، كما حرص المخرج تامر
إسحاق
على استثمار كل حركة وملمح من شكران لنقل البعد الإنساني والاجتماعي للشخصيات.
وتثبت شكران مرتجى من خلال شخصية "ديبة" قدرتها على التنقل بين الأدوار المتنوعة، بعد أن برعت في أدوار كوميدية ودرامية أخرى، مثل: "مذكّرات عشيقة سابقة"، و"عيلة الملك". في "اليتيم"، تتحول الشخصية إلى وجه صامت، يعتمد على النظرات والآهات والحركات بدل الكلام، ما يعكس قدرة شكران على إيصال الألم والمشاعر بصدق وواقعية، ويبرز جمالية الصمت في الدراما كأداة تعبيرية قوية. (لها)
