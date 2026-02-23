تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

من غوتشي.. كيت ميدلتون تعيد تدوير فستانها الوردي

Lebanon 24
23-02-2026 | 02:33
من غوتشي.. كيت ميدلتون تعيد تدوير فستانها الوردي
من غوتشي.. كيت ميدلتون تعيد تدوير فستانها الوردي photos 0
شهد حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، حضوراً لافتاً للأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون التي خطفت الأنظار بفستان أنيق أعادت تدويره بطريقة مميزة.

واختارت أميرة ويلز إطلالة ناعمة سبق وارتدتها في العام 2019، وتألقت بفستان شفاف بتدرجات الألوان الوردية الترابية، وجاء ضيق من الأعلى مع فتحة واسعة على شكل V مع ثنيات رقيقة وتفصيل عند منطقة الصدر باللون البرغندي، مع حزام رفيق يبرز الخصر، وينسدل بقصّة انسيابية رومانسية، تجسد الأنوثة الملكية المحتشمة والراقية.

كيت ميدلتون بمجوهرات ناعمة 
وأكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة عبارة عن أقراط متدلية على رقبتها، وأسوارة ماسية عريضة مع خواتم ناعمة. وحملت بيدها كلاتش صغيرة الحجم من المخمل باللون البرغندي. 

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها الأشقر منسدلًا بتموجات "ويفي" منحتها المزيد من الحيوية والجمال، وطبقت مكياجاً ناعماً سموكي بألوان ترابية خفيفة تبرز جمالها ورقتها.
كيت ميدلتون بالفستان نفسه
جاكوب إلوردي يتصدر الترشيحات لدور جيمس بوند الجديد
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كيت ميدلتون تعترف أمام الأطفال: هذا لوني المفضّل
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كيت ميدلتون تطلق أول مهمة ملكية منفردة في 2026
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا بدت كيت ميدلتون في أول ظهور لها لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24

كيت ميدلتون

البريطانية

البريطاني

أكاديمية

الترابي

ويليام

رابية

Lebanon24
23:00 | 2026-02-22
Lebanon24
16:07 | 2026-02-22
Lebanon24
10:12 | 2026-02-22
Lebanon24
08:05 | 2026-02-22
Lebanon24
06:05 | 2026-02-22
Lebanon24
01:38 | 2026-02-22
