من غوتشي.. كيت ميدلتون تعيد تدوير فستانها الوردي

شهد حفل توزيع جوائز الأكاديمية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، حضوراً لافتاً للأمير وزوجته الأميرة التي خطفت الأنظار بفستان أنيق أعادت تدويره بطريقة مميزة.



واختارت أميرة إطلالة ناعمة سبق وارتدتها في العام 2019، وتألقت بفستان شفاف بتدرجات الألوان الوردية الترابية، وجاء ضيق من الأعلى مع فتحة واسعة على شكل V مع ثنيات رقيقة وتفصيل عند منطقة باللون البرغندي، مع حزام رفيق يبرز الخصر، وينسدل بقصّة انسيابية رومانسية، تجسد الأنوثة الملكية المحتشمة والراقية.



كيت بمجوهرات ناعمة

وأكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة عبارة عن أقراط متدلية على رقبتها، وأسوارة ماسية عريضة مع خواتم ناعمة. وحملت بيدها كلاتش صغيرة الحجم من المخمل باللون البرغندي.



ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها الأشقر منسدلًا بتموجات "ويفي" منحتها المزيد من الحيوية والجمال، وطبقت مكياجاً ناعماً سموكي بألوان ترابية خفيفة تبرز جمالها ورقتها.

