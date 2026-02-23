تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
من غوتشي.. كيت ميدلتون تعيد تدوير فستانها الوردي
Lebanon 24
23-02-2026
|
02:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد حفل توزيع جوائز الأكاديمية
البريطانية
لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، حضوراً لافتاً للأمير
ويليام
وزوجته الأميرة
كيت ميدلتون
التي خطفت الأنظار بفستان أنيق أعادت تدويره بطريقة مميزة.
واختارت أميرة
ويلز
إطلالة ناعمة سبق وارتدتها في العام 2019، وتألقت بفستان شفاف بتدرجات الألوان الوردية الترابية، وجاء ضيق من الأعلى مع فتحة واسعة على شكل V مع ثنيات رقيقة وتفصيل عند منطقة
الصدر
باللون البرغندي، مع حزام رفيق يبرز الخصر، وينسدل بقصّة انسيابية رومانسية، تجسد الأنوثة الملكية المحتشمة والراقية.
كيت
ميدلتون
بمجوهرات ناعمة
وأكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة عبارة عن أقراط متدلية على رقبتها، وأسوارة ماسية عريضة مع خواتم ناعمة. وحملت بيدها كلاتش صغيرة الحجم من المخمل باللون البرغندي.
ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها الأشقر منسدلًا بتموجات "ويفي" منحتها المزيد من الحيوية والجمال، وطبقت مكياجاً ناعماً سموكي بألوان ترابية خفيفة تبرز جمالها ورقتها.
