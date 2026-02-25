"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)

كشفت الفنانة للمرة الأولى عن الفنانة التي ساندتها في أزمتها مع طليقها، مشيرةً الى أنها تشعر أحياناً بالغيرة، وقد واجهت حقداً من فنانات.



وقالت جوري خلال استضافتها في برنامج " " الذي تقدّمه الإعلامية يمنى بدراوي على قناة TEN: "خلافي مع طليقي كان بسبب مكان حضانة ابني وبعض الناس حاولوا يفتعلوا مشاكل وبينه"، مشيرةً الى أن الفنانة من أكثر الفنانات اللاتي وقفن معها في أزمتها قائلةً: "غادة من أكتر الناس اللي وقفت معايا".



وتابعت: "أنا بغير غيرة صحية ولكن فيه ناس تانية عندها غيرة مش شريفة... وعرفت أسماء فنانات كتيرة كانوا بيحقدوا عليا".



وأضافت جوري: "وصراحتي خسّرتني حاجات كتير، وبالنسبة لـ" " لبسي محتشم ومش هلبس بدلة رقص أو مايوه".

















