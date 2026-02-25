"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
25-02-2026
|
03:25
A-
A+
A+
A-
كشفت الفنانة
المصرية
جوري بكر
للمرة الأولى عن الفنانة التي ساندتها في أزمتها مع طليقها، مشيرةً الى أنها تشعر أحياناً بالغيرة، وقد واجهت حقداً من فنانات.
وقالت جوري خلال استضافتها في برنامج "
بين السطور
" الذي تقدّمه الإعلامية يمنى بدراوي على قناة TEN: "خلافي مع طليقي كان بسبب مكان حضانة ابني وبعض الناس حاولوا يفتعلوا مشاكل
بيني
وبينه"، مشيرةً الى أن الفنانة
غادة عبد الرازق
من أكثر الفنانات اللاتي وقفن معها في أزمتها قائلةً: "غادة
عبد الرازق
من أكتر الناس اللي وقفت معايا".
وتابعت: "أنا بغير غيرة صحية ولكن فيه ناس تانية عندها غيرة مش شريفة... وعرفت أسماء فنانات كتيرة كانوا بيحقدوا عليا".
وأضافت جوري: "وصراحتي خسّرتني حاجات كتير، وبالنسبة لـ"
السوشيال ميديا
" لبسي محتشم ومش هلبس بدلة رقص أو مايوه".
