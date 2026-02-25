تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

أطلت بوجه متورم ومُلتهب.. إعلامية شهيرة تتعرّض لعدوى بكتيرية وتطلب الدعاء من الجمهور (صورة)

Lebanon 24
25-02-2026 | 04:23
أطلت بوجه متورم ومُلتهب.. إعلامية شهيرة تتعرّض لعدوى بكتيرية وتطلب الدعاء من الجمهور (صورة)
أصيبت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب بوعكة صحية شديدة أدت إلى توقف تصوير برنامجها الرمضاني "ورا الشمس"، بسبب إصابتها بعدوى بكتيرية حادة في أنسجة الوجه.

وتحدثت الخطيب عن تفاصيل حالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ونشرت صوراً تظهر تورماً واضحاً والتهاباً حاداً في منطقة الخد الأيمن، مشيرة إلى أن ملامحها تغيرت بشكل ملحوظ نتيجة هذه الإصابة.
 
 
 
 
 
وأشارت إلى أنها بدأت تشعر بالتورم منذ اليوم الأول لتصوير برنامجها، إلا أنها اكتشفت حقيقة الأمر في وقت متأخر، ليتبين إصابتها بعدوى بكتيرية عميقة تحت الجلد أدت إلى تكون ثلاثة "خراجات" ضخمة، مما اضطرها للخضوع لعملية جراحية دقيقة في ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت الخطيب إن حالتها الصحية وصفت بـ"السيئة"، وهو ما أجبرها على تعليق نشاطها الإعلامي ووقف تصوير حلقات برنامجها، وطلبت الدعاء من متابعيها لتجاوز هذه المحنة الصحية.

ياسمين الخطيب

المصرية

الرمضان

الخطيب

فيسبوك

رمضان

مصرية

صيبة

