تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
ريتا حايك تشارك لحظات نشاطها الرياضي أثناء الحمل
Lebanon 24
25-02-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
ريتا حايك
صورة لها توثق مسيرة مشيها التي بلغت 5.2 كيلومتر قبل هطول الأمطار، مؤكدة أنها تمشي بوتيرة أبطأ لكنها مستمرة في المحافظة على نشاطها رغم الحمل في الشهر الثامن.
تظهر
حايك
في الصورة بإطلالة كاجوال تحمل ساعتها الذكية التي ترصد تفاصيل المشي، من بينها الوقت (ساعة وواحد دقيقة)، والمسافة المقطوعة (5.2 كم)، والسعرات الحرارية المحروقة (316 كالوري)، مع معدل نبض قلب معتدل.
تعكس هذه المشاركة روح الإصرار والاهتمام بالصحة خلال الحمل، مما يلهم متابعيها لمواصلة النشاط البدني بطريقة مناسبة وآمنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ريتا حايك تشارك جمهورها فرحة الحمل بلمسة رياضية مميزة
Lebanon 24
ريتا حايك تشارك جمهورها فرحة الحمل بلمسة رياضية مميزة
25/02/2026 18:50:13
25/02/2026 18:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لياقة رغم الحمل.. ريتا حايك تشارك تمارينها الرياضية مع الجمهور
Lebanon 24
لياقة رغم الحمل.. ريتا حايك تشارك تمارينها الرياضية مع الجمهور
25/02/2026 18:50:13
25/02/2026 18:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تشارك متابعيها لحظات من تمارينها الرياضية (صورة)
Lebanon 24
كارلا حداد تشارك متابعيها لحظات من تمارينها الرياضية (صورة)
25/02/2026 18:50:13
25/02/2026 18:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كلية الفنون 1 تشارك في نشاط حول المواطنة
Lebanon 24
كلية الفنون 1 تشارك في نشاط حول المواطنة
25/02/2026 18:50:13
25/02/2026 18:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ريتا حايك
الرياض
رياضي
رياض
الري
قد يعجبك أيضاً
رسائل قديمة تفضح زوجة الأمير أندرو السابقة... تواصلت مع إبستين وهذا ما قالته له
Lebanon 24
رسائل قديمة تفضح زوجة الأمير أندرو السابقة... تواصلت مع إبستين وهذا ما قالته له
07:27 | 2026-02-25
25/02/2026 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تحدّث عنها خلال مقابلة... هكذا ردّت نانسي عجرم على فنان لبنانيّ شهير
Lebanon 24
بعدما تحدّث عنها خلال مقابلة... هكذا ردّت نانسي عجرم على فنان لبنانيّ شهير
05:24 | 2026-02-25
25/02/2026 05:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بوجه متورم ومُلتهب.. إعلامية شهيرة تتعرّض لعدوى بكتيرية وتطلب الدعاء من الجمهور (صورة)
Lebanon 24
أطلت بوجه متورم ومُلتهب.. إعلامية شهيرة تتعرّض لعدوى بكتيرية وتطلب الدعاء من الجمهور (صورة)
04:23 | 2026-02-25
25/02/2026 04:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 03:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. إعلامية شهيرة تُشارك في إفطار في منزل طليقها (صورة)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. إعلامية شهيرة تُشارك في إفطار في منزل طليقها (صورة)
00:47 | 2026-02-25
25/02/2026 12:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:27 | 2026-02-25
رسائل قديمة تفضح زوجة الأمير أندرو السابقة... تواصلت مع إبستين وهذا ما قالته له
05:24 | 2026-02-25
بعدما تحدّث عنها خلال مقابلة... هكذا ردّت نانسي عجرم على فنان لبنانيّ شهير
04:23 | 2026-02-25
أطلت بوجه متورم ومُلتهب.. إعلامية شهيرة تتعرّض لعدوى بكتيرية وتطلب الدعاء من الجمهور (صورة)
03:25 | 2026-02-25
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
00:47 | 2026-02-25
على الرغم من طلاقهما.. إعلامية شهيرة تُشارك في إفطار في منزل طليقها (صورة)
23:00 | 2026-02-24
بشرتكِ في رمضان.. روتين بسيط يخلصك من "شحوب الصيام" نهائياً!
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24