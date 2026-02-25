ريتا حايك تشارك لحظات نشاطها الرياضي أثناء الحمل

نشرت الفنانة صورة لها توثق مسيرة مشيها التي بلغت 5.2 كيلومتر قبل هطول الأمطار، مؤكدة أنها تمشي بوتيرة أبطأ لكنها مستمرة في المحافظة على نشاطها رغم الحمل في الشهر الثامن.



تظهر في الصورة بإطلالة كاجوال تحمل ساعتها الذكية التي ترصد تفاصيل المشي، من بينها الوقت (ساعة وواحد دقيقة)، والمسافة المقطوعة (5.2 كم)، والسعرات الحرارية المحروقة (316 كالوري)، مع معدل نبض قلب معتدل.



تعكس هذه المشاركة روح الإصرار والاهتمام بالصحة خلال الحمل، مما يلهم متابعيها لمواصلة النشاط البدني بطريقة مناسبة وآمنة.

