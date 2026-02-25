تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

بعد غياب 18 عاماً.. شاكيرا تعود للحفلات في مصر

Lebanon 24
25-02-2026 | 15:44
بعد غياب 18 عاماً.. شاكيرا تعود للحفلات في مصر
كشفت النجمة العالمية شاكيرا عن عودتها إلى الساحة الغنائية في مصر بعد غياب 18 عاماً، من خلال حفل أمام الأهرامات يوم 7 نيسان المقبل، ضمن جولتها العالمية التي تشمل أيضاً عرضاً في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، حيث تبدأ فئة General Admission من 4000 جنيه مصري، و Golden Circle بـ8000 جنيه، بينما تصل فئة Premium Circle إلى 12000 جنيه.

أما فئات النخبة، فشملت VIP Standing بسعر 20000 جنيه، و Diamond Circle بـ30000 جنيه، فيما جاءت فئة Royal VIP الأغلى بسعر 45000 جنيه.

وسجلت الطاولات المميزة أعلى الأسعار، إذ تراوحت بين 80000 و120000 جنيه مصري.

كما تستعد شاكيرا لإحياء حفل على كورنيش جدة ضمن فعاليات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.
