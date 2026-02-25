تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

قمر خلف تلفت الأنظار بأداء هادئ وثقيل في "مولانا"!

Lebanon 24
25-02-2026 | 23:00
قمر خلف تلفت الأنظار بأداء هادئ وثقيل في مولانا!
قمر خلف تلفت الأنظار بأداء هادئ وثقيل في مولانا! photos 0
أثار ظهور الفنانة السورية قمر خلف في مسلسل "مولانا" اهتمام الجمهور منذ أول مشهد لها، فقد جاء حضورها مؤثرًا ومليئًا بالثقل الدرامي، مع أداء متوازن يعكس سنوات طويلة من الخبرة في عالم التمثيل.

قدمت قمر شخصية اتسمت بالهدوء والعمق، مبتعدة عن المبالغة أو الانفعال الزائد، ما منح الدور مصداقية كبيرة وجعل تفاعل المشاهدين معها طبيعيًا وسلسًا.

تحكّمها في أدق التفاصيل، من نبرة الصوت إلى لغة الجسد، أبرز مهارتها واحترافيتها، وأكسب المشاهد شعورًا حقيقيًا بالمشاعر دون الحاجة إلى أي استعراض مبالغ فيه.

ورغم وجود مجموعة من الأسماء القوية في المسلسل وكثرة الحوارات والمشاهد المشحونة، استطاعت قمر خلف أن تحجز لنفسها مساحة مميزة، مؤكدة أن الخبرة الحقيقية لا تحتاج إلى ضجيج إعلامي، بل إلى حضور صادق وأداء محسوب.

أشاد النقاد ومستخدمو مواقع التواصل بإطلالتها، معتبرين أن حضورها أضاف توازنًا وثقلًا دراميًا للعمل وساهم في رفع مستوى بعض المشاهد المفصلية.

بهذا الدور، تثبت قمر خلف مجددًا قدرتها على ترك بصمة واضحة حتى في الأدوار المعقدة، وأن الأداء الهادئ أحيانًا يكون الأكثر تأثيرًا في ذاكرة المشاهد.

