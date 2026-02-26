دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)

بتأثر شديد، ودعت الفنانة والدها الراحل، عمر بدر ، الذي تم تشييع جثمانه عقب صلاة عصر أمس الأربعاء من بالشيخ إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.ودخلت مي في حالة انهيار لحظة وصول جثمان والدها إلى الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه.وحضر الجنازة عدد من الفنانين والفنانات.ونعت مي والدها بكلمات مؤثرة، وكتبت عبر حسابها الخاص على قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي ، اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.