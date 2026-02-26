تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
26-02-2026
|
01:12
A-
A+
A+
A-
بتأثر شديد، ودعت الفنانة
المصرية
مي عمر
والدها الراحل، عمر بدر
أبو هاني
، الذي تم تشييع جثمانه عقب صلاة عصر أمس الأربعاء من
مسجد الشرطة
بالشيخ
زايد
إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.
ودخلت مي في حالة انهيار لحظة وصول جثمان والدها إلى
مسجد
الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه.
وحضر الجنازة عدد من الفنانين والفنانات.
ونعت مي والدها بكلمات مؤثرة، وكتبت عبر حسابها الخاص على
فيسبوك
قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي
الغالي
، اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"إلى ابني الحبيب".. السيدة فيروز تودع اليوم للمرة الأخيرة نجلها "هلي"
Lebanon 24
"إلى ابني الحبيب".. السيدة فيروز تودع اليوم للمرة الأخيرة نجلها "هلي"
26/02/2026 11:58:41
26/02/2026 11:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قُتل بالخطأ خلال مطاردة أحد المطلوبين.. تكريت تودّع فقيدها وسط حالة حزن وغضب
Lebanon 24
قُتل بالخطأ خلال مطاردة أحد المطلوبين.. تكريت تودّع فقيدها وسط حالة حزن وغضب
26/02/2026 11:58:41
26/02/2026 11:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حيدر يمدد للمرة الأخيرة باب الترشح لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان
Lebanon 24
حيدر يمدد للمرة الأخيرة باب الترشح لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان
26/02/2026 11:58:41
26/02/2026 11:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مهى فتوني تكشف كواليس أغاني "الست موناليزا" وتجربتها مع مي عمر!
Lebanon 24
مهى فتوني تكشف كواليس أغاني "الست موناليزا" وتجربتها مع مي عمر!
26/02/2026 11:58:41
26/02/2026 11:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسجد الشرطة
أبو هاني
المصرية
مي عمر
فيسبوك
الغالي
مصرية
الغال
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميغان ماركل تتفوق على زوجها هاري في الأردن (صور)
Lebanon 24
ميغان ماركل تتفوق على زوجها هاري في الأردن (صور)
04:20 | 2026-02-26
26/02/2026 04:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تطل بالحجاب.. والجمهور: لابقلك (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تطل بالحجاب.. والجمهور: لابقلك (صور)
03:11 | 2026-02-26
26/02/2026 03:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قمر خلف تلفت الأنظار بأداء هادئ وثقيل في "مولانا"!
Lebanon 24
قمر خلف تلفت الأنظار بأداء هادئ وثقيل في "مولانا"!
23:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 18 عاماً.. شاكيرا تعود للحفلات في مصر
Lebanon 24
بعد غياب 18 عاماً.. شاكيرا تعود للحفلات في مصر
15:44 | 2026-02-25
25/02/2026 03:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مهى فتوني تكشف كواليس أغاني "الست موناليزا" وتجربتها مع مي عمر!
Lebanon 24
مهى فتوني تكشف كواليس أغاني "الست موناليزا" وتجربتها مع مي عمر!
13:51 | 2026-02-25
25/02/2026 01:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:20 | 2026-02-26
ميغان ماركل تتفوق على زوجها هاري في الأردن (صور)
03:11 | 2026-02-26
ملكة جمال لبنان السابقة تطل بالحجاب.. والجمهور: لابقلك (صور)
23:00 | 2026-02-25
قمر خلف تلفت الأنظار بأداء هادئ وثقيل في "مولانا"!
15:44 | 2026-02-25
بعد غياب 18 عاماً.. شاكيرا تعود للحفلات في مصر
13:51 | 2026-02-25
مهى فتوني تكشف كواليس أغاني "الست موناليزا" وتجربتها مع مي عمر!
10:00 | 2026-02-25
ريتا حايك تشارك لحظات نشاطها الرياضي أثناء الحمل
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 11:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 11:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 11:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24