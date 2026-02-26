تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
ميغان ماركل تتفوق على زوجها هاري في الأردن (صور)
Lebanon 24
26-02-2026
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمنافسة ودية
لكرة القدم
في مركز شبابي بمخيم الزعتري للاجئين قرب عمّان، انطلقت رحلة دوق ودوقة ساسكس، الأمير
هاري وميغان
ماركل
، الإنسانية
في الأردن
.
وشارك الزوجان في مباراة ركلات الترجيح ضمن أنشطة المركز الذي تديره منظمة كويستسكوب للتنمية الاجتماعية.
وبدت دوقة ساسكس متحمسة لتجربة مهاراتها في التسديد، حيث تمكنت من التفوق على هاري في هذه المنافسة الودية، محتفلة بإحراز الهدف برفع يديها في الهواء، بينما تصدى الحارس لتسديدة الدوق.
وكانت هذه المباراة جزءًا من زيارة الزوجين التي تستمر يومين وتهدف لإبراز الصحة النفسية، والدعم المجتمعي، وإعادة التأهيل البدني للأشخاص المتضررين من النزوح والصراعات، خاصة في مخيم الزعتري الذي يضم عشرات الآلاف من السوريين
النازحين
.
