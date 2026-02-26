تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
مايا دياب تثير فضول جمهورها بصورة من الطائرة
Lebanon 24
26-02-2026
|
05:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
مايا دياب
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها من داخل الطائرة وهي توجّه قبلة للكاميرا، وأرفقتها بتعليق: "A kiss for a hint… Where am I headed?"، في إشارة إلى وجهتها المرتقبة.
وأثارت
دياب
تفاعل متابعيها الذين بدأوا بالتكهّن حول البلد الذي تقصده، وسط ترقّب لإعلانها عن نشاط فني أو ظهور خاص قريب.
مايا دياب
ستوري
الست
توري
تابع
