إطلالة ناعمة وجو عفوي… جيسي عبدو من سيارتها في دبي

شاركت الممثلة متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام بصورة عفوية من داخل سيارتها، وذلك خلال تواجدها في دبي.وظهرت عبدو بإطلالة طبيعية ناعمة، مرتدية نظارات شمسية كبيرة، واكتفت بمكياج خفيف أبرز ملامحها، ما لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهورها الذي عبّر عن إعجابه بالإطلالة عبر التعليقات والرموز القلبية.وتحرص جيسي عبدو على مشاركة يومياتها وتنقلاتها مع متابعيها، سواء من أو خلال رحلاتها الخارجية، محافظةً على حضورها الدائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب نشاطها الفني.