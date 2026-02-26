تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

وداعاً للترهلات والتجاعيد.. "الترددات الراديوية" هي السر الجديد لنضارة البشرة

Lebanon 24
26-02-2026 | 10:06
وداعاً للترهلات والتجاعيد.. الترددات الراديوية هي السر الجديد لنضارة البشرة
وداعاً للترهلات والتجاعيد.. الترددات الراديوية هي السر الجديد لنضارة البشرة photos 0
تُحدث تقنية "الترددات الراديوية" (RF) ثورة في عالم التجميل غير الجراحي، حيث باتت تُصنف كبديل آمن وفعال لعمليات شد الوجه التقليدية.
 
وتعتمد هذه التقنية على إرسال موجات طاقة حرارية تخترق طبقات الجلد العميقة لتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يساعد في شد الترهلات وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو فترة تعافٍ طويلة.

وأوضح الخبراء أن هذه التقنية تناسب مختلف أنواع البشرة، وتُستخدم بشكل فعال لرفع الحاجبين، وتحديد خط الفك، وتحسين ملمس الجلد في منطقة الرقبة والوجه.
 
ورغم نتائجها الواعدة، يشدد المختصون على ضرورة إجراء الجلسات لدى مراكز معتمدة وبإشراف مختصين لتجنب الآثار الجانبية مثل الاحمرار المؤقت أو التورم البسيط، مؤكدين أن الحصول على النتائج النهائية يتطلب الالتزام بعدد محدد من الجلسات يحدده الطبيب وفقاً لحالة البشرة.


Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24