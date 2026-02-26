تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
أثناء الاستحمام.. كيف تحمين بشرتكِ وشعركِ من أضرار الماء الساخن؟
Lebanon 24
26-02-2026
|
10:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر خبراء الصحة من "أزمة الـ 38 درجة"، مشيرين إلى أن الاستحمام بالماء الذي تتجاوز حرارته هذا الحد قد يحول العادة اليومية الصحية إلى مصدر للمشاكل الجسدية. وأوضح التقرير أن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية، مما يسبب الجفاف الحاد، والحكة، وتفاقم حالات الإكزيما والصدفية.
كما لفت المختصون إلى أن التأثير لا يقتصر على الجلد فحسب، بل يمتد ليشمل الجهاز الدوري؛ حيث يؤدي الماء الساخن جداً إلى توسع مفاجئ في الأوعية الدموية، مما قد يسبب انخفاضاً في ضغط
الدم
وشعوراً بالدوار أو الإغماء، خاصة لدى كبار السن أو من يعانون من مشاكل في القلب.
وينصح الخبراء بضرورة ضبط حرارة المياه لتكون "فاترة" (قريبة من درجة حرارة الجسم)، وعدم إطالة مدة الاستحمام لأكثر من 10 دقائق لضمان الحفاظ على رطوبة الجسم وسلامة
الدورة
الدموية.
