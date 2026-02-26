تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

أثناء الاستحمام.. كيف تحمين بشرتكِ وشعركِ من أضرار الماء الساخن؟

Lebanon 24
26-02-2026 | 10:58
A-
A+
أثناء الاستحمام.. كيف تحمين بشرتكِ وشعركِ من أضرار الماء الساخن؟
أثناء الاستحمام.. كيف تحمين بشرتكِ وشعركِ من أضرار الماء الساخن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر خبراء الصحة من "أزمة الـ 38 درجة"، مشيرين إلى أن الاستحمام بالماء الذي تتجاوز حرارته هذا الحد قد يحول العادة اليومية الصحية إلى مصدر للمشاكل الجسدية. وأوضح التقرير أن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية، مما يسبب الجفاف الحاد، والحكة، وتفاقم حالات الإكزيما والصدفية.

كما لفت المختصون إلى أن التأثير لا يقتصر على الجلد فحسب، بل يمتد ليشمل الجهاز الدوري؛ حيث يؤدي الماء الساخن جداً إلى توسع مفاجئ في الأوعية الدموية، مما قد يسبب انخفاضاً في ضغط الدم وشعوراً بالدوار أو الإغماء، خاصة لدى كبار السن أو من يعانون من مشاكل في القلب.
 
وينصح الخبراء بضرورة ضبط حرارة المياه لتكون "فاترة" (قريبة من درجة حرارة الجسم)، وعدم إطالة مدة الاستحمام لأكثر من 10 دقائق لضمان الحفاظ على رطوبة الجسم وسلامة الدورة الدموية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
احذري "فخ الدفء".. الماء الساخن يدمر شعركِ وهذه هي البدائل الآمنة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الواقع والخرافة.. ما هي فوائد الماء الساخن؟
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي فوائد شرب الماء الساخن؟
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عند شرب الماء الساخن.. هذا ما سيحصل لجسمكم
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الدورة

شيرين

شيري

دوري

الدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:06 | 2026-02-26
Lebanon24
09:09 | 2026-02-26
Lebanon24
07:28 | 2026-02-26
Lebanon24
05:43 | 2026-02-26
Lebanon24
04:20 | 2026-02-26
Lebanon24
03:11 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24