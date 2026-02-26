روتين العناية بالبشرة في رمضان

مع حلول شهر ، يكتسب روتين العناية بالبشرة أهمية مضاعفة، نظراً لما تتعرض له البشرة من جفاف نتيجة الصيام وتغيّر نمط الحياة اليومي، ما يجعلها بحاجة إلى اهتمام إضافي للحفاظ على توازنها ونضارتها.

وفي هذا الإطار، ينصح خبراء العناية بالبشرة باعتماد خطوات بسيطة وفعّالة تضمن إشراقة صحية كل صباح خلال الشهر الفضيل.

في مقدمة هذه الخطوات، يأتي استخدام غسول لطيف ومرطّب لتنظيف البشرة يومياً، بعيداً عن الغسولات المقشّرة التي قد تزيد من جفافها. فتنظيف البشرة بشكل صحيح يساعد على إزالة الأوساخ والعوامل البيئية المتراكمة، ويهيئها لامتصاص المنتجات اللاحقة.

كما يُعدّ سيروم الفيتامين C من أبرز المكونات التي ينصح بإدخالها إلى الروتين الليلي، لما له من دور في تفتيح البشرة، وتحسين مظهر التصبغات، وتعزيز الإشراقة الطبيعية، إلى جانب مساهمته في التخفيف من علامات التقدّم في السن.

ويحتل الريتينول أيضاً مكانة متقدمة ضمن المنتجات الفعّالة، إذ يساعد الاستخدام المنتظم له على تقليل الخطوط الرفيعة والتجاعيد وتحسين مظهر البقع الداكنة. ويوصى بالبدء باستخدامه مرتين أسبوعياً فقط لتجنب تحسس البشرة، مع ضرورة غسل الوجه جيداً صباحاً وتفادي التعرض المباشر للشمس.

ومن الخطوات المساندة التي تعزز نضارة البشرة، تخصيص دقيقتين يومياً لتدليك الوجه أثناء وضع المرطب، ما يسهم في تنشيط الدموية ومنح البشرة إشراقة فورية، إضافة إلى إمكانية استخدام أدوات مخصصة مثل "الغوا شا" لشد الملامح وتحفيز البشرة.

كذلك، يُنصح بتطبيق روتين العناية في وقت مبكر من المساء، لإتاحة الفرصة أمام البشرة لامتصاص المنتجات بشكل كامل قبل النوم، ما يعزز فعاليتها ويجعل الالتزام بالروتين أسهل.

أما استخدام بخار الماء ليلاً، فيُعد خطوة إضافية لتعزيز إشراقة البشرة، شرط ألا تتجاوز المدة 5 إلى 7 دقائق لتفادي الجفاف، على أن يتبعها تطبيق تونر أو سيروم مرطب وكريم غني لحبس الترطيب طوال الليل.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة طوال شهر رمضان، رغم تحديات الصيام وتغيّر .