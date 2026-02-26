تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

أسرار الزيت الهندي لنمو الشعر والحفاظ على صحته

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:00
A-
A+
أسرار الزيت الهندي لنمو الشعر والحفاظ على صحته
أسرار الزيت الهندي لنمو الشعر والحفاظ على صحته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يتجه عدد متزايد من النساء إلى البحث عن حلول طبيعية وآمنة للعناية بالشعر وزيادة طوله وكثافته، بعيدًا عن المنتجات الكيميائية. وفي هذا السياق، برز ما يُعرف بـ"الزيت الهندي" كأحد أكثر الخيارات رواجًا في السنوات الأخيرة، مستندًا إلى مكونات عشبية تقليدية وتجارب متوارثة عبر أجيال.

ويشير مختصون إلى أن الزيوت الهندية ليست منتجًا واحدًا بعينه، بل تشمل مزيجًا من الزيوت الطبيعية المستخلصة من نباتات وأعشاب اشتهرت بها الهند، مثل الأملا، وجوز الهند، والسمسم، والبراهمي. وقد استُخدمت هذه المكونات منذ قرون في الطب الهندي التقليدي (الأيورفيدا) لتعزيز صحة فروة الرأس وتقوية الشعر وتحفيز نموه.

ويُعزى انتشار الزيت الهندي إلى تركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف. ومن أبرز الفوائد المتداولة له: تحفيز بصيلات الشعر على النمو، تقليل التساقط الناتج عن ضعف الجذور، تحسين كثافة الشعر ولمعانه، ترطيب فروة الرأس، والمساعدة في الحد من الجفاف والقشرة، إضافة إلى تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

ويوضح خبراء العناية بالشعر أن فعالية الزيت تعتمد على مبدأ “التغذية العميقة”، إذ يساهم تدليك فروة الرأس به في تعزيز تدفق الدم وإيصال العناصر الغذائية إلى البصيلات، كما تساعد بعض المكونات العشبية على إطالة مرحلة نمو الشعرة قبل تساقطها، ما ينعكس على زيادة الطول مع الوقت.

وللحصول على نتائج أفضل، يُنصح بتدفئة الزيت قليلًا قبل الاستخدام، ثم تدليك فروة الرأس به لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، وتوزيعه على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف. ويُفضل تركه لمدة ساعتين على الأقل أو طوال الليل، ثم غسله بشامبو لطيف وخالٍ من الكبريتات. ويؤكد المختصون أن الانتظام في الاستخدام مرة أو مرتين أسبوعيًا يعد عاملًا أساسيًا لملاحظة النتائج.

ويُعد الزيت الهندي مناسبًا لمعظم أنواع الشعر، سواء الجاف أو الدهني أو المختلط، مع ضرورة اختبار كمية صغيرة على جزء من فروة الرأس قبل الاستخدام الكامل، خاصة لمن لديهم بشرة حساسة.

في المقابل، يحذر مختصون من انتشار منتجات مقلدة في الأسواق تحمل اسم “الزيت الهندي” دون أن تحتوي على المكونات العشبية الأصلية، ما يستدعي قراءة الملصقات بعناية واختيار منتجات من مصادر موثوقة.

وتشير تجارب مستخدمين إلى تحسن ملحوظ في طول الشعر وكثافته بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من الاستخدام المنتظم، إلى جانب تقليل التقصف وزيادة النعومة. ومع ذلك، تبقى النتائج متفاوتة من شخص لآخر، فيما يظل الصبر والاستمرارية عنصرين حاسمين لتحقيق الفائدة المرجوة.

ويؤكد خبراء أن العناية بالشعر لا تقتصر على استخدام الزيوت فقط، بل تتطلب نمط حياة متوازنًا يشمل نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين والفيتامينات، تقليل التعرض للحرارة، شرب كميات كافية من الماء، وتدليك فروة الرأس بانتظام.

وبذلك، يرسخ الزيت الهندي مكانته كخيار طبيعي شائع في عالم العناية بالشعر، مع التأكيد على أهمية الاستخدام الصحيح والوعي بجودة المنتج للحصول على أفضل النتائج.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحفاظ على لمعان الشعر يبدأ باختيار الزيت الصحيح
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الزيتون تحذر من "الزيت المغشوش": خطر داهم يهدد الصحة والاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرفي على الفيتامين "المظلوم" والسر الحقيقي وراء كثافة الشعر
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
للحفاظ على صحة الشعر في الشتاء.. اليكم هذه النصائح
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الهندية

المعادن

الدورة

الهند

بريتا

بريت

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:47 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:58 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:06 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-02-27
Lebanon24
16:00 | 2026-02-26
Lebanon24
13:47 | 2026-02-26
Lebanon24
10:58 | 2026-02-26
Lebanon24
10:06 | 2026-02-26
Lebanon24
09:09 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24