لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
خبر يهز الوسط الفني.. رحيل مُفاجئ لفنانة شابة إثر تعرضها لوعكة صحية (صورة)
Lebanon 24
28-02-2026
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت الفنانة الشابة
إيناس
الليثي اليوم السبت إثر وعكة صحية مفاجئة، ما شكّل حزنا كبيرا بين زملائها ومحبيها.
وأعلنت الفنانة
زينب العبد
، خبر الوفاة عبر حساباتها الرسمية على
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث عبّرت عن صدمتها الشديدة برحيل صديقتها المقربة، مشيرة إلى أن الخبر جاء بشكل مفاجئ.
وكشفت التقارير الأولية أن الحالة الصحية للفنانة الراحلة تدهورت بشكل سريع خلال فترة قصيرة، قبل أن تفارق الحياة بشكل مفاجئ، من دون تفاصيل مؤكدة حتى الآن بشأن الأسباب الدقيقة للوفاة.
Advertisement
