تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

وداعاً للمكياج.. الشمندر هو "السر السحري" لبشرة وردية ونضرة!

Lebanon 24
28-02-2026 | 23:00
A-
A+
وداعاً للمكياج.. الشمندر هو السر السحري لبشرة وردية ونضرة!
وداعاً للمكياج.. الشمندر هو السر السحري لبشرة وردية ونضرة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبرز الشمندر كأحد أقوى المكونات الطبيعية الكفيلة بمنح البشرة نضارة استثنائية وإشراقاً طبيعياً يغني عن استخدام مساحيق التجميل الكيميائية.
 
وتعود هذه الفوائد المذهلة إلى غنى هذه الثمرة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعمل على تنقية الدم وتجديد خلايا الجلد من الداخل والخارج، مما يساهم في توحيد لون البشرة ومنحها ملمساً ناعماً ومظهراً حيوياً يتسم بالنقاء والشباب الدائم.

ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن إدراج الشمندر في النظام الغذائي أو استخدامه كقناع طبيعي يساعد في التخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة، كما يعمل كمورد طبيعي للوجنتين بفضل صبغته القوية التي تمنح الوجه حمرة صحية تدوم طويلاً.
 
وبالإضافة إلى دوره الجمالي، يتميز الشمندر بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة الحساسة وحمايتها من العوامل البيئية الضارة، مما يجعله خياراً مثالياً لمن يبحثون عن جمال طبيعي مستدام بأقل التكاليف وبأعلى معايير الأمان الصحي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وداعاً للترهلات والتجاعيد.. "الترددات الراديوية" هي السر الجديد لنضارة البشرة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جمالها ليس للزينة فقط.. إليكِ "السر السحري" لزهرة ستغير بشرتكِ للأبد!
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لبشرة نضرة ومشرقة في رمضان.. اليكم هذه النصائح البسيطة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الكركديه… زهرة سحرية لبشرة صحية وشعر قوي
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

النظام الغذائي

جميل ال

المعادن

جمالي

جنتي

الدم

كالي

ايير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:37 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:28 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:01 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:36 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
03:37 | 2026-03-01
Lebanon24
02:28 | 2026-03-01
Lebanon24
15:01 | 2026-02-28
Lebanon24
10:01 | 2026-02-28
Lebanon24
07:36 | 2026-02-28
Lebanon24
03:04 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24