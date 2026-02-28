تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
وداعاً للمكياج.. الشمندر هو "السر السحري" لبشرة وردية ونضرة!
Lebanon 24
28-02-2026
|
23:00
يبرز الشمندر كأحد أقوى المكونات الطبيعية الكفيلة بمنح البشرة نضارة استثنائية وإشراقاً طبيعياً يغني عن استخدام مساحيق التجميل الكيميائية.
وتعود هذه الفوائد المذهلة إلى غنى هذه الثمرة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعمل على تنقية
الدم
وتجديد خلايا الجلد من الداخل والخارج، مما يساهم في توحيد لون البشرة ومنحها ملمساً ناعماً ومظهراً حيوياً يتسم بالنقاء والشباب الدائم.
ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن إدراج الشمندر في
النظام الغذائي
أو استخدامه كقناع طبيعي يساعد في التخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة، كما يعمل كمورد طبيعي للوجنتين بفضل صبغته القوية التي تمنح الوجه حمرة صحية تدوم طويلاً.
وبالإضافة إلى دوره الجمالي، يتميز الشمندر بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة الحساسة وحمايتها من العوامل البيئية الضارة، مما يجعله خياراً مثالياً لمن يبحثون عن جمال طبيعي مستدام بأقل التكاليف وبأعلى معايير الأمان الصحي.
متفرقات
المرأة
النظام الغذائي
جميل ال
المعادن
جمالي
جنتي
الدم
كالي
ايير
