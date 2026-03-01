تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

صبا مبارك تفتح "صندوق القلب".. الزواج أصعب اليوم و"سامحت والدي حين صرتُ أباً لنفسي"

Lebanon 24
01-03-2026 | 02:28
صبا مبارك تفتح صندوق القلب.. الزواج أصعب اليوم وسامحت والدي حين صرتُ أباً لنفسي
في حلقة جديدة من برنامج "السلم والثعبان" الذي تقدّمه ندى الشيباني على شاشة تلفزيون دبي، ظهرت الفنانة صبا مبارك بقدر كبير من الصراحة عبر فقرات “الصناديق” التي تطرح أسئلة إنسانية وشخصية.

في “صندوق القلب ومفتاحه”، قالت صبا إن فكرة الزواج بعد تجربتها السابقة لم تُغلق قلبها، لكنها باتت أصعب مع التقدم في العمر. وأوضحت أن انفصال والديها في طفولتها ترك أثراً عميقاً، وأن زواج والدتها لاحقاً – رغم أنه كان “رجلاً جيداً” – لم يكن مريحاً لها، ما جعلها تخشى تكرار التجربة على ابنها، فاختارت لفترة أن تكرّس حياتها له. وأضافت أن ابنها اليوم يشجعها على أن تعيش حياتها، لكن النضج يجعل القرارات المصيرية أكثر تعقيداً، خصوصاً مع الاعتياد على الحرية والاستقلال.

وعن تأثير الشهرة والنجاح على الرجل، رأت أن بعض الرجال قد يخشون الارتباط بامرأة ناجحة، مقابل رجال واثقين لا يرهبهم نجاح المرأة، مؤكدة أنها لا يلفت نظرها إلا الرجل الواثق والناجح، ولا يمكن أن ترتبط بشخص يخاف من نجاحها.

في “صندوق الزمن”، اختارت أنوثة وشقاوة هند رستم على نعومة فاتن حمامة، رغم محبتها الكبيرة للأخيرة، معتبرة أن هند رستم كانت صاحبة “حضور مختلف وحرارة خاصة” على الشاشة. وعند سؤالها عن تفضيلها لبطولة عمل مع عمر الشريف أو عبد الحليم حافظ، قالت إنها ستختار عمر الشريف لأنها تفضّل ممثلاً بتفاصيل وأداء مركّب، بينما ترى أن العمل مع عبد الحليم كان سيرتكز أكثر على الغناء.

وفي “صندوق الملاليم”، نفت أن يكون دخولها السوق المصري بدافع المال، موضحة أنها عندما غادرت سوريا مع بداية الأحداث كانت تتقاضى أجراً “محترماً” وإن كان أقل بقليل من مصر، وأضافت أنها رفضت عروضاً للعودة إلى الدراما السورية في فترة صعبة إنتاجياً بدافع المسؤولية وترك الفرص للفنانات السوريات، مع إبداء سعادتها بعودة الدراما السورية اليوم واستعدادها للعودة إذا عُرض عليها عمل مناسب.

أما في “صندوق افتراض”، فرفضت تماماً فكرة وجود نسخة رقمية منها بعد رحيلها، واعتبرت الأمر غير أخلاقي وغير محسوب الاستخدامات، مؤكدة أن الإنسان يظل أعظم من أي ذكاء اصطناعي. وقالت إنها تتوقع أن يجيب الذكاء الاصطناعي عن سؤال “أفضل ممثلة غير مصرية نجحت في مصر” باسم هند صبري، مشيدة بثقافتها وتجربتها وتعاونها مع كبار المخرجين.

وفي “صندوق ماذا لو”، روت موقفاً طريفاً من افتتاح مهرجان البحر الأحمر حين انفتح سحاب فستانها الأصفر بالكامل على السجادة الحمراء، لكنها تعاملت بثقة والتقطت الصور دون أن يلاحظ أحد.

وفي أكثر الأسئلة جرأة، تحدثت عن والدها، قائلة إنها سامحته في اللحظة التي أصبحت فيها “أباً لنفسها”، بعدما كانت ترى أن كثيراً من أخطائها ارتبطت بغياب الأب وإحساس الحرمان الذي لازمها طويلاً.
