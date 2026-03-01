خسرت نجلها الوحيد.. نجمة باب الحارة تودّع ابنها ومدرسته تنعيه بهذه الكلمات المبكية (صور)

توفي الشاب كرم الغرايبة (14 عاماً)، نجل الفنانة أناهيد ، المعروفة بشخصية " " في مسلسل " "، والوزير الأسبق مثنى غرايبة، إثر وفاة مفاجئة هزت العاصمة عمّان.ونعت مدرسة عمّان الوطنية الفقيد الذي كان أحد طلابها، مقدمة في بيان رسمي خالص العزاء لذويه وزملائه، مشيدة بأخلاقه العالية واجتهاده الدراسي اللذين ميزاه خلال مسيرته التعليمية.ونشرت المدرسة عبر حساباتها صوراً للراحل من مراحل عمرية مختلفة، مخاطبة عائلته بكلمات مؤثرة: "بقلوب يعتصرها الحزن والألم، ننعي الطالب كرم غرايبة. لقد كان طالباً شغوفاً متّقد العقل، يحرق المسافات بين السؤال والإجابة، ذكاؤه نصل لامع يفكك المعرفة، وعقله ورشة معدنية لا تهدأ تطحن الأفكار الكبيرة بشراهة أرهقت أيامه الغضة. نودع اليوم كثافته التي لم تتسع لها جدران صفوفنا، ونقف أسرى العجز أمام مقعده الذي تحول إلى ندبة باردة محفورة في خشب ذاكرتنا".وشكّل نبأ وفاة "كرم" نجل أناهيد فياض صدمة واسعة في الأوساط الاجتماعية والفنية. وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة المفاجئة؛ ما زاد من حالة الحزن والذهول بين المتابعين.وشُيّع جثمان الفقيد بعد صلاة عصر السبت 28 إلى مثواه الأخير في مقبرة حوّارة بمدينة إربد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء وأبناء المنطقة. وخيّمت أجواء من الحزن العميق على مراسم التشييع، حيث علت الدعوات للراحل بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.وتستقبل العائلة التعازي ، وسط توافد المعزين الذين حرصوا على مشاركة الأسرة مصابها الأليم، في مشهد عكس حجم المحبة التي تحظى بها العائلة في المجتمع.حظيت الفنانة أناهيد فياض بتعاطف واسع من جمهورها ومحبيها في وخارجه، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل المواساة والدعاء. وعبّر كثيرون عن صدمتهم من رحيل نجلها في هذا العمر المبكر، مؤكدين تضامنهم معها ومع زوجها في هذه المحنة الصعبة. (فوشيا)