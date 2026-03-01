تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
"صاحبة الوجه البشوش"... هذا سبب وفاة فنانة عربيّة شابة بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
01-03-2026
|
09:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر مقربة من الفنانة
المصرية
الراحلة
إيناس
الليثي، التي كانت تلقب بـ"صاحبة الوجبه البشوش"، عن سبب وفاتها، وقالت إنّها "تعرّضت لهبوط حاد في
الدورة
الدموية أثناء نومها؛ ما أدى إلى تدهور حالتها فجأة ونقلها إلى المستشفى بسرعة، لكنها فارقت الحياة بعد ساعات رغم محاولات الأطباء لإنقاذها". (ارم نيوز)
ارم نيوز
المصرية
الدورة
إيناس
مصرية
إينا
مصري
الدم
