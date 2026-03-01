"صاحبة الوجه البشوش"... هذا سبب وفاة فنانة عربيّة شابة بشكلٍ مفاجىء

كشفت مصادر مقربة من الفنانة الراحلة الليثي، التي كانت تلقب بـ"صاحبة الوجبه البشوش"، عن سبب وفاتها، وقالت إنّها "تعرّضت لهبوط حاد في الدموية أثناء نومها؛ ما أدى إلى تدهور حالتها فجأة ونقلها إلى المستشفى بسرعة، لكنها فارقت الحياة بعد ساعات رغم محاولات الأطباء لإنقاذها". (ارم نيوز)

