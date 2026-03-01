تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
في اول ظهور لها بعد اصابتها بالسرطان.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس
Lebanon 24
01-03-2026
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت الفنانة
هبة السيسي
متابعيها عبر خاصية “القصص المصورة” الملحقة بحسابها الرسمي على “إنستغرام”، بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه حليقة الرأس، وذلك عقب بدء خضوعها لجلسات العلاج الكيماوي بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان.
الظهور الصادم والمؤثر في آنٍ معًا أثار موجة واسعة من التعاطف والدعم من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.
السيسي
كانت قد أعلنت قبل أيام انطلاق رحلتها العلاجية، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى أثناء تلقيها أول جرعة كيماوي، وأرفقتها بتعليق أكدت فيه بدء مرحلة جديدة من المواجهة مع المرض. هذه الخطوة جاءت بعد فترة من إعلانها إصابتها بالسرطان، في خبر شكّل صدمة لمحبيها، خصوصًا أنها كانت قد عادت مؤخرًا للظهور الإعلامي بعد غياب بسبب أزمة صحية خضعت خلالها لعملية جراحية وصفتها بالصعبة.
وفي ظهورها الأول بعد العملية، كشفت هبة السيسي تفاصيل معاناتها الصحية، مؤكدة أنها مرت بمرحلة قاسية على المستويين الجسدي والنفسي، لكنها استطاعت تجاوزها بإيمانها ودعم المقربين منها وجمهورها. وأعربت حينها عن امتنانها لكل من ساندها، مشيرة إلى أن تحسن حالتها الصحية مكّنها من العودة إلى ممارسة عملها واستئناف نشاطها الإعلامي.
