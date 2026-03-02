تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
ورد الخال تعبّر عن حبها للبنان بأبيات شعرية
Lebanon 24
02-03-2026
|
12:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الممثلة ورد
الخال
متابعيها عبر خاصية "
ستوري
" على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" أبياتًا شعرية للشاعر
يوسف الخال
، عبّرت من خلالها عن حبها للبنان وتضامنها معه في ظل الظروف الراهنة.
وجاء في الأبيات: «
لبنان
، يا بلدي الحبيب إذا عبدتك لا أُغالي... تبقى حدودك حيثما يقع الصباح على جمال...»، في رسالة حملت معاني الأمل والصمود والتمسك بالهوية.
وتفاعل عدد من المتابعين مع منشور وارد الخال، مشيدين بكلمات القصيدة التي تعكس مشاعر الانتماء والوفاء للوطن.
يوسف الخال
لبنان
ستوري
توري
أبيا
تابع
