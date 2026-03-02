ورد الخال تعبّر عن حبها للبنان بأبيات شعرية

شاركت الممثلة ورد متابعيها عبر خاصية " " على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" أبياتًا شعرية للشاعر ، عبّرت من خلالها عن حبها للبنان وتضامنها معه في ظل الظروف الراهنة.



وجاء في الأبيات: « ، يا بلدي الحبيب إذا عبدتك لا أُغالي... تبقى حدودك حيثما يقع الصباح على جمال...»، في رسالة حملت معاني الأمل والصمود والتمسك بالهوية.



وتفاعل عدد من المتابعين مع منشور وارد الخال، مشيدين بكلمات القصيدة التي تعكس مشاعر الانتماء والوفاء للوطن.

