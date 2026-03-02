تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
برسالة مؤثرة.. رابعة الزيات تدعو للبنان

Lebanon 24
02-03-2026 | 15:56
برسالة مؤثرة.. رابعة الزيات تدعو للبنان
شاركت الإعلامية رابعة الزيات متابعيها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام" رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن تضامنها مع اللبنانيين في ظل الظروف الراهنة.

ونشرت الزيات صورة للعلم اللبناني مرفقة بعبارات جاء فيها: «لقد رُفع الأذان.. أهلنا على الطرقات والأرصفة وفي السيارات، أهلنا في المدارس ومراكز الإيواء، أهلنا جلتهم صائم، أهلنا في عين رحمتك يا الله»، في دعاء حمل معاني القلق والتضامن والدعاء بالحفظ.

وتفاعل عدد من المتابعين مع رسالة الزيات، معبرين عن تضامنهم وأملهم بانفراج الأزمة.
 
