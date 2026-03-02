برسالة مؤثرة.. رابعة الزيات تدعو للبنان

شاركت الإعلامية متابعيها عبر خاصية " " على حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام" رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن تضامنها مع اللبنانيين في ظل الظروف الراهنة.ونشرت صورة للعلم اللبناني مرفقة بعبارات جاء فيها: «لقد رُفع .. أهلنا على الطرقات والأرصفة وفي السيارات، أهلنا في المدارس ومراكز الإيواء، أهلنا جلتهم صائم، أهلنا في عين رحمتك يا الله»، في دعاء حمل معاني القلق والتضامن والدعاء بالحفظ.وتفاعل عدد من المتابعين مع رسالة الزيات، معبرين عن تضامنهم وأملهم بانفراج الأزمة.