لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
السدر.. الحل الطبيعي لترميم الشعر المتقصف وتعزيز كثافته
Lebanon 24
03-03-2026
|
09:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعد نبات "السدر" أحد الكنوز الطبيعية التي اشتهرت بها المنطقة العربية منذ القدم، حيث يُلقب بـ "ذهب الصحراء الأخضر" نظراً لفوائده التجميلية والعلاجية الفائقة، خاصة في مجال العناية بالشعر.
وأكد خبراء العناية بالبشرة والشعر أن أوراق السدر تحتوي على مركبات طبيعية تعمل على ترميم بصيلات الشعر التالفة، وتعزيز كثافته، ومنحه لمعاناً طبيعياً يغني عن المستحضرات الكيميائية المعقدة.
وأوضح التقرير أن مادة "السابونين" الموجودة في السدر تعمل كمنظف طبيعي لفروة الرأس، مما يساعد في
القضاء
على القشرة والحكة مع الحفاظ على الزيوت الطبيعية للشعر.
كما يُنصح باستخدام مسحوق أوراق السدر كقناع أسبوعي لتقوية الجذور ومنع التساقط، وهو ما يجعله خياراً مثالياً لمن يبحثون عن حلول عضوية فعالة لمشاكل الشعر المتقصف والمجهد، وذلك ضمن العودة القوية لمكونات الطبيعة في عالم الجمال المعاصر.
