لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
قناع الطحالب الخضراء: إكسير طبيعي لنضارة البشرة وتجديد حيوية الخلايا
Lebanon 24
03-03-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل التوجه المتنامي نحو اعتماد المكونات الطبيعية في روتين العناية بالجمال، برزت الطحالب الخضراء كواحدة من أنجع الحلول الطبيعية لتغذية البشرة ومنحها إشراقة صحية مستدامة، لما تحمله من خصائص حيوية فريدة.
كنوز غذائية للبشرة
أكد خبراء الجمال أن قناع الطحالب الخضراء يعد مصدراً غنياً بالمعادن والفيتامينات الأساسية التي تساهم في تجديد خلايا البشرة بفعالية. وتتمثل أبرز فوائده في كونه مضاداً قوياً للأكسدة، مما يوفر حماية فائقة ضد العوامل البيئية الضارة، إلى جانب قدرته الفائقة على الترطيب العميق الذي يمنح البشرة نعومة ومرونة ملموستين، فضلاً عن دوره في تنقية المسام من السموم والشوائب.
خطوات التحضير والاستخدام
يمكن إعداد هذا القناع بخطوات بسيطة
في المنزل
عبر:
1. مزج ملعقة كبيرة من مسحوق الطحالب الخضراء (أو الطحالب الطازجة المطحونة) مع ملعقة صغيرة من الزبادي أو العسل لضمان تماسك القوام.
2. تطبيق المزيج على وجه نظيف لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.
3. غسل الوجه بالماء الفاتر مع التجفيف
اللطيف
للبشرة.
ويشدد المختصون على ضرورة إجراء اختبار الحساسية على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل، وتجنب تطبيقه على البشرة الملتهبة أو الجروح. كما يُنصح بحفظ مسحوق الطحالب في أماكن باردة وجافة لضمان جودته وتجنب التلوث، مع التوقف الفوري عن الاستخدام في حال ظهور أي أعراض تهيج أو احمرار.
