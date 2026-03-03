تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

ثلاثي النضارة الصباحي: الأفوكادو والشوفان والجوجوبا لترطيب عميق وتألق دائم

Lebanon 24
03-03-2026 | 16:00
A-
A+
ثلاثي النضارة الصباحي: الأفوكادو والشوفان والجوجوبا لترطيب عميق وتألق دائم
ثلاثي النضارة الصباحي: الأفوكادو والشوفان والجوجوبا لترطيب عميق وتألق دائم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف خبراء العناية بالبشرة عن "مزيج ذهبي" طبيعي يجمع بين الأفوكادو والشوفان وزيت الجوجوبا، كحل مثالي لمواجهة جفاف البشرة وإعادة الحيوية للوجوه المتعبة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

فوائد المزيج الثلاثي
أشار المختصون إلى أن هذا القناع يوفر رعاية متكاملة للبشرة عبر أربعة محاور أساسية:

- الترطيب الفائق: حيث يعمل الأفوكادو وزيت الجوجوبا على إمداد الخلايا بالدهون الطبيعية الضرورية للحفاظ على مرونة الجلد.
- الوقاية من الجفاف: يساهم المزيج في تكوين طبقة عازلة تحمي البشرة من فقدان الرطوبة والتشققات.
- التقشير اللطيف: يؤدي الشوفان دور المهدئ والمقشر الطبيعي، مما يحسن من ملمس البشرة ونعومتها.
- الإشراق الصحي: يمنح الاستخدام المنتظم لهذا القناع الوجه توهجاً طبيعياً يعزز من المظهر الجمالي العام.

طريقة التحضير والاستخدام
تعتمد الوصفة على هرس نصف حبة أفوكادو ناضجة حتى تأخذ قواماً كريمياً، ثم تضاف إليها ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون وملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا. يُخلط المزيج جيداً حتى يتجانس، ثم يوضع على وجه نظيف لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

تحذيرات وإرشادات
شدد التقرير على ضرورة إجراء "اختبار الحساسية" على منطقة صغيرة من الجلد قبل تعميم القناع على الوجه، مع التحذير من استخدامه على البشرة المصابة بجروح أو التهابات. وفي حال ملاحظة أي احمرار أو حكة شديدة، ينصح بغسل المنطقة فوراً والامتناع عن تكرار التجربة.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
طرق منزلية لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: نريد أن نرى مشاريع تُنفذ بسرعة حتى تعود بيروت إلى تألقها ونضارتها
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال رمضان...5 منتجات أساسية لترطيب البشرة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فقدان قليل من الماء يضعف دماغك… تعرف على أسرار الترطيب العميق والصحة العقلية
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

زيت الجوجوبا

الأفوكا

اللطيف

دو وال

الشوف

جمالي

حسن م

بيرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-03
Lebanon24
09:46 | 2026-03-03
Lebanon24
03:31 | 2026-03-03
Lebanon24
23:00 | 2026-03-02
Lebanon24
15:56 | 2026-03-02
Lebanon24
12:51 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24