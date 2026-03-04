ورد الخال برسالة مؤثرة: "الرحمة على أرواحنا"

نشرت الممثلة ورد عبر حسابها على إنستغرام رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حزنها إزاء الأوضاع الراهنة، وجاء فيها:



"الناس 3 فئات: اللي بيعمروا ليدمروا، اللي بيدمروا ليعمروا، ونحن الشعوب اللي بتتفرج وبتنزف، وإذا مش اليوم بيوقع ع راسها حجر، بكرا... على أرواحنا."



ولاقت كلماتها تفاعلاً واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن تضامنهم مع مضمون الرسالة، معتبرين أنها تختصر مشاعر القلق والألم التي يعيشها كثيرون في هذه المرحلة.

