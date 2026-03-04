تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
ورد الخال برسالة مؤثرة: "الرحمة على أرواحنا"
Lebanon 24
04-03-2026
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة ورد
الخال
عبر حسابها على إنستغرام رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حزنها إزاء الأوضاع الراهنة، وجاء فيها:
"الناس 3 فئات: اللي بيعمروا ليدمروا، اللي بيدمروا ليعمروا، ونحن الشعوب اللي بتتفرج وبتنزف، وإذا مش اليوم بيوقع ع راسها حجر، بكرا...
الرحمة
على أرواحنا."
ولاقت كلماتها تفاعلاً واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن تضامنهم مع مضمون الرسالة، معتبرين أنها تختصر مشاعر القلق والألم التي يعيشها كثيرون في هذه المرحلة.
Advertisement
