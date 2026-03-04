تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
بالفيديو.. ممثلة شابة تكشف عن أمنيتها في أدوارها المقبلة!
Lebanon 24
04-03-2026
|
23:00
photos
حلّت الفنانة الشابة لينا صوفيا ضيفةً على برنامج "نجوم
رمضان
أقربلك"، الذي تقدّمه الإعلامية
إنجي علي
على إذاعة "نجوم إف إم"، حيث تأثرت بشدة وانهمرت دموعها على الهواء بسبب كلمات الإشادة التي وجّهتها لها المذيعة.
وأكدت لينا صوفيا أنها رغم تلقيها الكثير من الإطراءات على أدائها وأعمالها السابقة، لا تزال تشعر بأن الطريق أمامها طويل، موضحةً رغبتها في خوض تجربة جديدة ومختلفة عبر تقديم دور شعبي يتيح لها إثبات قدراتها في هذا المجال التمثيلي الصعب.
