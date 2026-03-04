بالفيديو.. ممثلة شابة تكشف عن أمنيتها في أدوارها المقبلة!

حلّت الفنانة الشابة لينا صوفيا ضيفةً على برنامج "نجوم أقربلك"، الذي تقدّمه الإعلامية على إذاعة "نجوم إف إم"، حيث تأثرت بشدة وانهمرت دموعها على الهواء بسبب كلمات الإشادة التي وجّهتها لها المذيعة.



وأكدت لينا صوفيا أنها رغم تلقيها الكثير من الإطراءات على أدائها وأعمالها السابقة، لا تزال تشعر بأن الطريق أمامها طويل، موضحةً رغبتها في خوض تجربة جديدة ومختلفة عبر تقديم دور شعبي يتيح لها إثبات قدراتها في هذا المجال التمثيلي الصعب.











