المرأة
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
05-03-2026
|
03:31
A-
A+
A+
A-
أعلنت الفنانة
مايا دياب
دعمها الكامل للفنانة
المصرية
دينا الشربيني
في مشكلتها الأخيرة، معتبرة أن مساندتها لها تُعد "أقل واجب" خاصة في ظل ما تعرضت له من انتقادات حادة وحملات تشهير عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وقالت مايا في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، إن الانتقادات التي طالت دينا الشربيني كانت قاسية وغير مبررة، مؤكدة أن أحدًا لا يعرف الحقيقة الكاملة لما حدث، مطالبة بوقف الحملة الموجهة ضدها.
وأعلنت مايا أنها تعرضت بدورها لانتقادات عبر
السوشيال ميديا
بسبب دفاعها عن دينا ، معربة عن دهشتها من حجم الانتقاد الذي طالها، وأكدت تمسكها بموقفها الداعم، انطلاقًا من قناعتها بضرورة مساندة أي امرأة تتعرض للتشهير والانتقاد دون وجه حق.
وأعربت مايا عن رغبتها في الابتعاد عن المشكلات والصراعات، مؤكدة أنها لم تعد تملك طاقة للدخول في مشاكل مع الرجال، وتسعى الى علاقة قائمة على اللين والتفاهم المتبادل، وحياة أكثر بساطة وهدوءًا بعيدًا عن التعقيد.
وكشفت مايا أنها خضعت لعملية تجميد البويضات، مؤكدة رغبتها في إنجاب أطفال آخرين خلال الفترة المقبلة، موضحة أن قرارها لا يرتبط بظروف حالية بقدر ما هو خطوة احترازية للمستقبل.
