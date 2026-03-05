كندة حنا بإطلالة شتوية أنيقة بالأبيض والأسود

نشرت الممثلة صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في Instagram، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة باللونين الأسود والأبيض.وارتدت حنا معطفاً طويلاً من الفرو فوق ملابس سوداء مع تنورة جلدية وحذاء عالي الكعب، في لقطة التُقطت في مكان تحيط به الأشجار، ما أضفى على الصورة طابعاً فنياً هادئاً بالأبيض والأسود.ولاقت الإطلالة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أشادوا بأناقتها وبأسلوبها في اختيار الإطلالات الكلاسيكية.