لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
كندة حنا بإطلالة شتوية أنيقة بالأبيض والأسود
Lebanon 24
05-03-2026
|
06:39
photos
نشرت الممثلة
السورية
كندة حنا
صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في Instagram، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة باللونين الأسود والأبيض.
وارتدت حنا معطفاً طويلاً من الفرو فوق ملابس سوداء مع تنورة جلدية وحذاء عالي الكعب، في لقطة التُقطت في مكان تحيط به الأشجار، ما أضفى على الصورة طابعاً فنياً هادئاً بالأبيض والأسود.
ولاقت الإطلالة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أشادوا بأناقتها وبأسلوبها في اختيار الإطلالات الكلاسيكية.
